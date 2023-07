Policiers mieux formés, supporters sanctionnés : le nouveau plan contre les discriminations anti-LGBT

Former les forces l'ordre, soutenir les associations, mieux punir les insultes dans les stades ou inclure les familles homoparentales dans les formulaires à l'école... Le gouvernement dévoile ce lundi un nouveau plan de lutte contre la haine et les discriminations anti-LGBT+.

Malgré plusieurs mesures prises lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron ( l'interdiction des thérapies de conversion , l'ouverture de la PMA pour toutes , la possibilité pour les homosexuels de donner leur sang comme n'importe quel donneur...), "la haine envers les personnes LGBT+ est persistance. Ce plan a pour vocation de dire stop à toute impunité", annonce sur franceinfo la ministre déléguée à la diversité Isabelle Rome.

Des actes anti-LGBT en hausse

Ce plan 2023-2026 comprend une centaine de mesure. La ministre déléguée chargée de l'Egalite entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances Isabelle Rome doit le présenter depuis les locaux de l'association SOS homophobie.

Depuis 2016, les actes anti-LGBT+ sont en hausse de 129%, selon le cabinet de la ministre. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg : seulement 20% des victimes de menaces ou de violences déposent plainte (et seulement 5% des victimes d'injures).

En 2022, SOS Homophobie a reçu 1.195 témoignages de situations de LGBTphobies en France, soit une hausse de 5% par rapport à 2021.

Renforcer la formation des forces de l'ordre

Le plan insiste notamment sur le renforcement de la formation initiale et continue des forces de police et gendarmerie. D'ici à mai 2024, le but est de former à ces enjeux 100% des effectifs.

Nous "allons faire un état des lieux des agressions locales avec l'objectif de renforcer les patrouilles de sécurité aux bons endroits, au bon moment", indique-t-on aussi au cabinet d'Isabelle Rome.

Créer de nouveaux centres d'accueil

Quelque 7 millions d'euros, s'ajoutant aux 3 millions déjà annoncés en août dernier, seront alloués pour renforcer et pérenniser le soutien aux centres LGBT+.

Ambition affichée : co-financer l'ouverture de 10 nouveaux centres d'accueil et d'accompagnement d'ici à 2027. Il en existe déjà 35 en France et sont généralement animés par des associations.

A Tours, le centre a été attaqué à six reprises en moins de trois mois. Un jeune homme de 17 ans est mis en examen dans cette affaire. Elevé dans la religion catholique, il aurait agi pour faire part de son opposition aux positions LGBT+.

Interdire de stade les supporters condamnés pour homophobie

"Pour toute personne qui sera condamnée par un tribunal pour propos homophobe dans un stade, nous allons travailler à faire en sorte que le juge prononce par principe une peine complémentaire d'interdiction de stade", souligne-t-on aussi de même source.

Parmi les autres mesures du plan : un renforcement de la formation des professionnels de santé et de l'éducation aux enjeux d'inclusion et de lutte contre la haine anti-LGBT+.

Dans ce dernier domaine, le plan prévoit de lutter contre le harcèlement scolaire à caractère LGBTphobe en mettant en place des adultes référents dans les collèges et lycées. Il permettra également l'usage de formulaires inclusifs pour que les élèves enfants de couples homosexuels puissent indiquer comme représentants légaux, deux pères ou deux mères.