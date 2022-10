Policiers mobilisés pour les JO 2024 : les Fêtes de Bayonne menacées ?

C'est un véritablement tremblement de terre que le ministre de l'Intérieur a provoqué mardi dernier. Lors d'une audition devant une commission du Sénat, Gérald Darmanin, parlant de la mobilisation massive de 45.000 policiers et gendarmes pour assurer la sécurité lors des JO de Paris 2024, a prévenu que des événements culturels ou sportifs seraient "annulés ou reportés"__. Une déclaration qui a provoqué l'émoi chez les organisateurs de festivals et des grands rassemblements de l'été encadrés par les forces de l'ordre. À commencer par le plus important d'entre eux, les Fêtes de Bayonne, fréquentées par près d'1,2 million de personnes cette année. Elles mobilisent plusieurs centaines de policiers et gendarmes pendant cinq jours.

ⓘ Publicité

"Les Fêtes de Bayonne, c'est aussi important que les Jeux Olympiques" - Jean René Etchegaray, maire de Bayonne

L'édition 2024 est programmée du mercredi 24 au dimanche 28 juillet, en même temps que l'ouverture des JO (du 26 juillet au 11 août 2024). "Je n'imagine pas que l'on puisse organiser les Fêtes de Bayonne sans que l'on puisse disposer des forces de sécurité", concède le maire de Bayonne. Mais pas question d'en rester là, ajoute Jean-René Etchegaray. Pour lui, les propos du ministre de l'Intérieur laissant entendre "qu'il n'y aura pas de vie en dehors de ce qui se passe à Paris pour les Jeux Olympiques, c'est absolument inentendable. Les Fêtes de Bayonne, c'est aussi important pour beaucoup d'entre nous que les Jeux Olympiques". Le premier magistrat bayonnais a donc interpellé le préfet des Pyrénées-Atlantiques ce vendredi pour savoir comment la déclaration de Gérald Darmanin allait s'appliquer localement et "comment nous allons pouvoir organiser ces fêtes en 2024. Puisque je veux le dire ici, les Fêtes de Bayonne 2024 auront lieu", veut croire l'élu qui a déjà dû les annuler en 2020 et 2021 à cause de la Covid.

Déplacer les Fêtes ?

Si l'été 2024 paraît encore loin, "il faut s'organiser maintenant", poursuit Jean-René Etchegaray. Il ne dit pas non à la demande d'efforts de chacun réitérée par le ministre ce jeudi sur France Inter, mais "s'il fallait envisager un déplacement de ces Fêtes, puisque c'est une des hypothèses qui est envisagée, il faudra le faire de concert." Notamment avec les autres grands évènements de la région prévus en juillet et août que sont les Fêtes de Pampelune, celles de la Madeleine à Mont-de-Marsan et la Feria de Dax. Car pour le maire de Bayonne, "on peut imaginer un déplacement de quelques jours", mais pas plus. "On ne va pas faire des fêtes, ni au mois de septembre, ni au mois de juin. "

Pas question de sacrifier l'évènement sur l'autel des Jeux Olympiques. "Les territoires continuent à vivre et ont bien le droit d'avoir des festivals, des fêtes patronales, des événements sportifs ou culturels", déclare celui qui est également président de la communauté d'agglomération Pays Basque. Pas question non plus pour Jean-René Etchegaray de payer le manque d'anticipation apparent de l'État. Il se dit surpris de la "prise de conscience soudaine de la part du ministère de l'Intérieur sur les conséquences de l'organisation de ces Jeux Olympiques à Paris, candidate depuis de nombreuses années."