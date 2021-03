Policiers municipaux armés en Côte-d'Or : "ce n'est pas avoir une arme pour s'en servir à tort et à travers"

Alors que de plus en plus de communes de Côte-d'Or ont le feu vert de la préfecture pour s'équiper d'armes de poing semi automatiques, le secrétaire départemental du syndicat Alliance Police, Cédric Bovrisse rappelle que l'emploi de ses armes est strictement encadré et qu'il peut sauver des vies.

Auxonne, Genlis et maintenant Chenôve, les petites ou moyennes communes de Côte-d'Or sont de plus en plus nombreuses à pouvoir équiper leurs policiers municipaux en armes de catégorie B, autrement dit, en armes de poing semi automatiques. Pour Chenôve, le préfet de Côte-d'Or vient de donner son accord.

Bonne ou mauvais chose ? Y a t'il un risque de dérapage ? Est-ce assez dissuasif pour les délinquants ? Est-ce rassurant pour les policiers ? On fait le point avec le secrétaire départemental du syndicat Alliance Police en Côte-d'Or, Cédric Bovrisse.

Un outil supplémentaire

Pour Cédric Bovrisse, ces armes sont d'abord un outil avant tout. Leur emploi est strictement encadré dans le cadre de la légitime défense. "Ce n'est pas avoir une arme pour s'en servir à tort et à travers !" explique le représentant du syndicat. Mais il rappelle aussi que cela peut sauver des vies, notamment en cas d'attaque terroriste, pour neutraliser un tireur et protéger les passants. L'usage de l'arme peut aussi se faire quand un véhicule fonce sur un policier.

Est-ce que ça rassure les citoyens ?

Avant de porter une arme à feu dans la rue, les policiers suivent une formation de 45 heures et c'est seulement après qu'ils reçoivent ou non l'agrément de la préfecture. Il y a aussi des mises à niveau fréquentes et des séances de tir. Le nombre de policiers qui ont fait usage de leur arme en France reste d'ailleurs anecdotique rappelle Cédric Bovrisse. Mais on constate aussi du côté des délinquants une augmentation de la violence ce qui complique les interventions.