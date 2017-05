Policiers, professeurs et commerçants sont les professions les plus souvent victimes d'injures

Policiers, chauffeurs, commerçants et professeurs sont les professionnels les plus souvent confrontés à la violence physique, aux injures, et aux menaces dans l'exercice de leur métier d'après une étude publiée ce mercredi par l'ONDRP.

16% des personnes interrogées affirment avoir été victime de violence physique, d'injures ou de menaces dans les deux dernières années. 24% d'entre elles déclarent que la dernière atteinte a été subie lors de" l'exercice de leur métier" et près de "7 fois sur 10 (...) il s'agit d'insultes ou d'injures". C'est le résultat d'une enquête de observatoire national de la délinquance et des réponses pénales publiée ce mercredi (ONDRP).

Le contact avec le public augmente les risques

Les plus touchés sont les professionnels qui exercent un métier en contact avec le public. La part des personnes se présentant comme policiers, commerçants, professeurs et chauffeurs qui affirment avoir été victimes de ces "atteintes à la personne" durant leur fonction dépasse 50%. Pour les "policiers, militaires et assimilés" (gendarmes, pompiers, gardiens de prison et agents de sécurité), ce chiffre atteint les 66%.

Les employés et agents civils de la fonction publique et les ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport ne sont pas en reste. 30% d'entre eux se disent aussi concernés par ces attaques au quotidien.

Des agresseurs parfois connus

Parmi les "professeurs des écoles, instituteurs et assimilés" et les "professeurs, professions scientifiques", respectivement 78% et 69% d'entre eux déclarent connaître les auteurs des agressions contre 48% en moyenne. Ce chiffre tombe à 18% pour les chauffeurs et 35% pour les policiers.