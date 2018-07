Les enfants, les personnes âgées, les asthmatiques et les insuffisants respiratoires sont particulièrement sensibles à l'ozone. Ce gaz est très présent en ce moment chez nous à cause de la chaleur et du trafic routier des vacances. N'oubliez pas la Ventoline et évitez les efforts physiques !

Loire, France

La région Auvergne-Rhône-Alpes vit en ce moment un épisode de pollution à l'ozone. C'est la conséquence des fortes chaleurs et de l'important trafic routier des départs et retours en vacances. Les enfants, les personnes âgées, les asthmatiques et tous les gens qui souffrent d'insuffisance respiratoire sont très sensibles à l'ozone.

Toux, irritation, essoufflement. C'est bien la conséquence de la pollution à l'ozone ! Les personnes sensibles et vulnérables doivent sortir le matin avant 13h et après 20h le soir, éviter les activités physiques intenses en plein air et demander conseil en cas de gêne cardiaque ou respiratoire. Laetitia est préparatrice dans une pharmacie à Saint-Chamond : "Il ne faut jamais oublier son traitement mais quand il fait chaud, les gens font bien attention à renouveler leur ordonnance."

Dans la Loire, l'air est particulièrement pollué ces jours-ci dans les vallées du Gier et de l'Ondaine, Saint-Étienne, Saint-Just-Saint-Rambert. Et en Haute-Loire, c'est le secteur de Monistrol-sur-Loire qui est concerné. Pour vérifier la qualité de l'air chez vous, c'est ici.

Un épisode de pollution estivale à l’#ozone est en cours dans le département du #Rhône (Bassin Lyonnais-Nord Isère) : Activation du niveau d’alerte N1



Préfet du Rhône, a pris un arrêté instituant une liste de mesures d’urgences relatives.

⬇️https://t.co/0b3lLXO1ECpic.twitter.com/nC7PgU0Gn5 — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) July 25, 2018