Loire, France

On vous en parle depuis le 28 juillet 2018, il fait chaud et l'air est pollué. C'est de la pollution à l'ozone notamment liée à la chaleur et au trafic routier des départs et des retours en vacances. La préfecture de la Loire a activé la procédure d'alerte de niveau 1 le samedi 4 août 2018 à partir de 17h et les mesures concernent tout le bassin stéphanois.

Cet épisode de pollution estivale implique un certains nombre de restrictions :

Interdiction de faire des barbecues avec du charbon de bois et des briquettes de bois

avec du charbon de bois et des briquettes de bois Ne pas brûler de déchets verts

Reporter les travaux d'entretien et de nettoyage si vous utilisez de la peinture, du vernis ou encore du white spirit (tous les produits à base de solvants organiques). Cette mesure vaut pour tout le monde, les particuliers, les jardins publics et espaces verts.

Rouler moins vite que d'habitude. Sur les routes où la vitesse est limitée à 90km/h, passez à 70km/h. Idem sur les axes où la vitesse autorisée est de 80km/h, roulez à 70km/h.

La préfecture de la Loire annonce également un renforcement des contrôles de vitesse, des contrôles techniques et des contrôles antipollution des véhicules.

►►►Pour savoir si l'air est pollué chez vous, c'est ici.

Extrait de l'arrêté de la préfecture de la Loire concernant la procédure d'alerte de niveau 1 sur l'air du bassin stéphanois - Préfecture de la Loire