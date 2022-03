Pollution atmosphérique : la préfecture des Pyrénées-Atlantiques déclenche la procédure d'alerte

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques déclenche la procédure d'alerte suite aux dernières données transmises par l'agence Atmo en Nouvelle-Aquitaine. C'est le second niveau du dispositif qui est activé. Conséquence : abaissement des vitesses maximales autorisées de 20 km/h sur les axes non urbains.

La procédure d'alerte est donc déclenchée par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ce mardi. C'est évidemment lié à la pollution atmosphérique aux particules en suspension : poussières désertiques du Sahara et d'autres sources comme le trafic routier, l'agriculture et les industries. C'est le second niveau du dispositif de gestion des épisodes de pollution. La préfecture baisse de 20 km/h les limitations de vitesses maximale dans les agglos de Pau et Bayonne sur les voiries non urbaines.

Rouler moins vite sur les routes et autoroutes

110 km/h quand c'est limité à 130 km/h

90 km/h sur les portions où la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h

70 km/h au lieu de 90 km/h

Appel à la vigilance

Par ailleurs, reportez les écobuages : "Report à la fin de l’épisode de pollution des pratiques d’écobuage, de brûlages dirigés et de toute opération de brûlage à l'air libre des résidus ou sous-produits agricoles et forestiers sauf en cas de problème sanitaire avéré (cas de l’incinération des végétaux comportant des maladies et des bois termités)". La préfecture rappelle aux personnes fragiles qu'il faut à tout prix éviter de faire des efforts intenses et même d'éviter les déplacements sur les axes routiers, aux périodes de pointe.