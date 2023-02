Pollution aux particules fines : la vitesse réduite dans le Cher ce mercredi 15 février

Alerte à la pollution aux particules fines dans le Cher. Ce mercredi 15 février, la préfecture du Cher place le département en alerte : les conditions météorologiques -froid et peu de vent - sont favorables à la stagnation de particules fines dans l'air.

La préfecture appelle donc les habitants les plus fragiles à éviter les sorties et à limiter l'activité physique. Cela concerne notamment les personnes de plus de 65 ans et les asthmatiques.

Vitesse réduite sur la route

Pour limiter cette pollution, le département réduit de 20 km/h la vitesse autorisée sur les routes pour la journée. Ainsi, sur les voies rapides, il ne faudra pas rouler à plus de 90 km/h au lieu de 110 là où c'était autorisé. Sur l'autoroute, la vitesse maximale sera de 110 km/h.

La préfecture en profite pour rappeler qu'il est interdit de bruler ses déchets verts.