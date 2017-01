Pollution aux particules fines : limitations de vitesse à Grenoble et dans le Nord-Isère

Le bassin Lyon-Nord-Isère a dépassé le seuil d'alerte de pollution aux particules fines, et un dispositif préfectoral a été mis en place. Dans le bassin Grenoblois le seuil d'information ce sera le deuxième jour du pic lundi également. Des limitations de vitesse sont mises en place.

L'année 2016 est terminée, pas la pollution en Isère. Dans le Nord-Isère et le bassin Lyonnais, le taux de particules fines est supérieur à 50 microgrammes par mètre cube depuis trois jours, et la situation restera la même demain selon Air Rhône-Alpes. Conséquence, le seuil d'alerte niveau 1 est automatiquement déclenché, et il s'accompagne de mesures préfectorales, notamment sur les routes. Il faudra rouler 20 km/h moins vite sur les routes limitées à 90 km/h ou plus (toutes les mesures en bas de l'article).

Pour garantir la santé des Isérois, la Préfecture demande aux populations fragiles de ne pas emprunter les grands axes de circulation aux heures de pointe (7h-10h ; 17h-20h). Il faut aussi réduire, le plus possible, les activités sportives intenses, qu'elles soient en plein air ou à l'intérieur. La Préfecture prévient aussi : si vous ressentez une gêne cardiaque ou respiratoire, prenez conseil auprès d'un pharmacien ou médecin.

Grenoble en jour 2 du seuil d'information lundi

Le bassin Grenoblois dépassera lui aussi ce lundi le seuil d'information pour le 2e jour consécutif. Et comme la métropole, en compagnie du Grésivaudan et du Voironnais, l'a décidé et appliqué fin 2016, les mesures de limitation de vitesse sont appliquées dès le deuxième jour du pic. Dès lundi, partout où la vitesse autorisée dépasse 90 km/h, la limite est abaissée de 20 km/h, dans toute la métropole, mais aussi dans le Voironnais et le Grésivaudan. En plus, la vitesse est limitée à 70km/h entre les péages de Vif et Voreppe, et entre Carronnerie et le péage de Crolles.

Si le pic arrive à son cinquième jour, les premières interdictions de circuler entreront en vigueur, avec le fameux système des vignettes. Sauf qu'en 2017, les automobilistes hors-la-loi-anti-pollution seront passibles d'une amende !

Les mesures dans le Nord-Isère au seuil d'alerte niveau 1