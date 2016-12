Pollution à Grenoble : retour des mesures de limitation de la vitesse

Le répit n'aura pas été de longue durée en matière de pic de pollution dans le bassin grenoblois. Interrompu dimanche après 12 jours consécutifs, le protocole d'action revient dès mercredi en raison d'un dépassement des seuils "d'information" aux particules fines.

Malgré les vacances, la reprise du trafic automobile ce lundi dans l'agglomération grenobloise, associée aux chauffages, a provoqué un nouveau dépassement du seuil de 50 µg/m3 en ce début de semaine. En conséquence, les mesures de lutte contre les pics de pollution sont à nouveau activées dès mardi soir, mais le protocole repart du jour 1. Ce qui représente tout de même une anticipation des mesures par rapport à ce qui se faisait avant et se fait encore ailleurs.

À partir de mercredi dans le bassin grenoblois (jour 2)

- La vitesse est réduite de 20 km/h sur les voies où la vitesse maximale est supérieure ou égale à 90 km/h sur le territoire des 49 communes de la Métropole grenobloise, de la Communauté de communes du Grésivaudan et sur certaines communes de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais.

- La vitesse est réduite à 70 km/h sur les autoroutes A51, A480, A48 entre les péages de Vif et Voreppe, et A41 entre Carronnerie et le péage de Crolles.

VIGILANCE POLLUTION - Dispositif préfectoral du 20 décembre 2016 - https://t.co/AhZXZ0bDhO pic.twitter.com/i4Q9KuDgTW — Air Rhône-Alpes (@airrhonealpes) December 20, 2016