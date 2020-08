Pollution dans la vallée de l’Arve : la plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui est recevable

Il y aura bien une enquête et c’est un soulagement pour Muriel Auprince, de Coll'Air pur. « On aura un juge d’instruction et c’est une victoire pour nous car on a un dossier complet à lui donner». Ce collectif d’habitants de la vallée de l’Arve, en Haute-Savoie, lutte depuis plusieurs années pour dénoncer le taux important de pollution et ses dangers pour la population.

Une "revanche" après une première plainte classée sans suite

Sa plainte contre X pour mise en danger de la vie d’autrui, avec constitution de partie civile, vient d’être jugée recevable par le doyen des juges d’instruction de Bonneville. « C’est un signal très fort pour nous, les habitants commencent à être entendus ». Et c'est également une revanche car leur première plainte déposée en 2018, qui avait rassemblée 540 plaignants, avait été classée sans suite début 2019 par le procureur de Bonneville.

Cette pollution aux particules fines fait que l'on a, a minima, 85 morts par an dans la vallée"

"Nous en vallée de l'Arve on a une pollution chronique toute l'année due notamment au trafic routier, dont personne ne parle alors qu'elle est présente" explique Muriel Auprince, du collectif Coll'Air pur. "Cette pollution aux particules fines fait que l'on a, a minima 85 morts, par an dans la vallée. Ce sont également des particules de l'incinération d'une usine qui traite des polluants extrêmement toxiques et cancérigènes." Le collectif veut donc _"que la justice s'en mêle_, car très peu de choses bougent, pour avoir enfin des solutions."

Le collectif espère que l'enquête commencera dès cet automne.