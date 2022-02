Pollution de l'air en Île-de-France : dans la plupart des écoles, le seuil recommandé par l'OMS est dépassé

Respire, l'Association nationale pour l'amélioration de la qualité de l'air publie son étude sur les écoles et la pollution en Île-de-France mardi. La grande majorité des écoles dépassent les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé sur les particules fines et le dioxyde d'azote.

Les écoles d'Île-de-France n'échappent pas à la pollution. D'après la dernière étude de l'association Respire, faites aux abords des écoles de 2013 à 2019, 100% et 93% des 12.000 établissements scolaires de la région Île-de-France dépassent les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur les particules fines (PM2,5) et le dioxyde d’azote (NO2) en 2019.

Sur l’ensemble des polluants, Respire constate tout de même une amélioration globale. Cela va même beaucoup mieux pour la pollution aux particules PM10. En six ans, le nombre d’établissements passé en dessous des seuils de l’OMS de 2005 a été multiplié par six depuis 2013.

Paris et la petite couronne sont les plus touchées

La pollution de l'air ne s'arrête pas aux grilles des écoles. Plus la pollution de l'air à l'extérieur est importante, plus les écoles sont touchées.Il y a des disparités territoriales entre le centre (Paris et petite couronne) et la périphérie (grande couronne) qui se creusent en six ans.

Plus on s’éloigne de Paris et moins les niveaux de pollution sont importants pour l’ensemble des polluants mesurés. Sur le NO2 en 2019, 1 % des établissements de la grande couronne, 3 % des établissements de la petite couronne et 16 % des établissements à Paris dépassent d’au moins quatre fois la recommandation de l’OMS.

Recommandations de l'OMS - RESPIRE

Un appel lancé aux élus

L'association lance un appel aux élus pour qu'ils agissent et luttent contre la pollution de l'air à Paris et en petite couronne en priorité. Ce périmètre correspond, rappelle l'association, à la zone de faible émission. Respire demande que l’échéance de sortie du diesel à 2024 soit maintenue alors que la métropole du Grand Paris vient d’annoncer un report des restrictions des Crit’Air 3.

L'association fait cinq recommandations

1. Établir un plan d’actions national pour l’amélioration de la qualité de l’air dans et aux abords des établissements scolaires et pour tous les établissements recevant du public. Elle souhaite le financement des dispositifs de renouvellement de l’air, la généralisation des rues scolaires, une réfection des bâtiments scolaires et des campagnes de prévention sur les maladies respiratoires.

2. Réduire le trafic routier près des établissements scolaires, l’intensification de la zone à faible émission et la création de zones à trafic limité.

3. Renforcer les politiques de réduction des émissions de PM2,5 liées au chauffage urbain (cheminées), aux activités agricoles et industrielles. L'association signale que 800 000 ménages en Ile-de-France se chauffent au bois ce qui produit beaucoup de particules fines. Il faut des aides, dit-elle, pour soutenir les ménages qui doivent acheter des systèmes de chauffage moins polluant.

4. Généraliser l’installation et l’usage des capteurs de CO2 et des purificateurs d’air dans les salles de classe pour favoriser le renouvellement de l’air

5. Mettre en place un réseau national citoyen de surveillance de la qualité de l’air à travers des micro-capteurs à l’intérieur et à l’extérieur des écoles