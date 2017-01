Pollution de l'air : la vitesse réduite en Mayenne à partir de lundi

Le seuil d'alerte aux particules fines est activé en Mayenne, à partir de lundi. Et ce, dans les Pays de la Loire, la Bretagne ou encore la Normandie. Conséquence, il faudra lever le pied sur les routes : sur tout le réseau, la vitesse est abaissée de 20 km/h.

Après 3 jours d'une procédure d'information, cette fois le seuil d'alerte de pollution aux particules fines est activé en Mayenne, selon Air Pays de la Loire. Première conséquence dès lundi matin et pas des moindres : la vitesse maximale sur tout le réseau autoroutier et routier en 2x2 voies du département (périphérique inclus) est abaissée de 20km/h, sans descendre en dessous de 70km/h. "Tant qu'il ne pleut pas, les particules fines restent dans l'atmosphère. Et à force de les accumuler, on passe le seuil d'alerte, explique-t-on à la préfecture du département.Les premières prévisions font été d'un seuil d'alerte jusqu'au jeudi 26 janvier". Soit autant de jours où la limitation de vitesse s'applique. Les panneaux autoroutiers alerteront les automobilistes. La préfecture espère "un geste citoyen" des automobilistes pour limiter la durée de cet épisode de pollution.