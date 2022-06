Pollution de l'air : obligation de rouler moins vite dans les Hauts-de-France

A compter de ce jeudi 16 juin 2022 à 18 heures, les automobilistes des Hauts-de-France sont obligés de réduire leur vitesse à cause de la pollution de l'air (photo d'illustration)

Dès ce jeudi 16 juin à 18h00 et jusqu'à la fin de l'épisode de chaleur, les automobilistes des Hauts-de-France doivent réduire leur vitesse afin de lutter contre la pollution de l'air très forte et persistante à cause de la météo, sur décision préfectorale.

20 km/h en moins

Concrètement, les automobilistes sont obligés de rouler :

à 110 km/h sur les portions d’autoroutes normalement limitées à 130 km/h

à 90 km/h sur les portions d’autoroutes et de routes normalement limitées à 110 km/h

Par ailleurs, la vitesse maximale autorisée est réduite à 80 km/h pour les poids-lourds de plus de 3,5 tonnes.

Des transports en commun gratuits

De son côté, la ville d'Amiens recommande de limiter la vitesse à 30 km/h en ville et de privilégier les transports en commun.

Pour inciter les habitants d'Amiens Métropole à ne pas utiliser leur voiture, les bus seront gratuits vendredi 17 juin et samedi 18 juin, comme tous les samedis le reste de l'année.

Les températures devraient ensuite baisser dès ce dimanche.