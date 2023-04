Pollution de l'eau aux PFAS à Rumilly : la préfecture recommande aux pêcheurs de ne pas consommer les poissons

C'est un dossier qui inquiète à Rumilly. Depuis plusieurs mois, le réseau d'eau de la commune de Haute-Savoie est branché sur celui d'Annecy , après la détection cet automne de composés chimiques perfluorés, les PFAS, dans l'eau du robinet. Depuis, plusieurs analyses ont été réalisées par les autorités de santé, et l'une d'elle confirme que la faune est également concernée par cette contamination.

Des prélèvements sur une centaine de poissons

Par un communiqué publié ce mercredi soir, la préfecture de Haute-Savoie conseille de ne pas consommer les poissons pêchés dans le Dadon et le Chéran sur le territoire de Rumilly jusqu’à sa confluence avec le Fier, selon les recommandations l’Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes.

Cela fait suite a des prélèvements effectués en février 2023 dans le Dadon, le Nant Boré et le Néphaz ainsi que sur le ruisseau des Trois Fontaines à Annecy. Neuf prélèvements ont été effectués sur une centaine de poissons comme des vairons, des goujons, des truites Fario et des chabots. Et il se trouve que certaines concentrations en PFAS mesurées dans la chair des poissons sont supérieures aux normes européennes en vigueur.

Dans le Dadon, un des affluents du Chéran, les teneurs en PFAS sont de 3.07 et 3.80 µ/kg au lieu de 2 µ/kg pour les poissons autres que les truites. Concernant les prélèvements réalisés sur les cours d’eau de Nant Boré, de Néphaz, du Chéran et du ruisseau des Trois Fontaines (truites et chabots), les analyses ont révélé la présence de PFOS (qui font partie de la famille des PFAS) mais à des taux inférieurs aux seuils réglementaires (0.75 à 0.98 µ/kg).

EELV écrit au préfet de Haute-Savoie

Toujours selon la préfecture de Haute-Savoie, des investigations plus complètes devraient être réalisées. Une nouvelle qui intervient alors que Fabienne Grebert, conseillère régionale EELV, était à Rumilly ce mercredi soir pour alerter sur ce problème des PFAS à Rumilly, et annoncer qu'elle avait écrit au préfet de la Haute-Savoie. Elle lui demande de pousser plus loin les analyses et s'inquiète des conséquences d'une exposition prolongée des habitants à ces PFAS, un possible "scandale sanitaire" selon les écologistes.