Pollution: des transports gratuits ou à prix réduits ce mardi

Alors que l'indice de pollution est à son niveau maximal ce mardi dans le Nord-Pas de Calais, à 10 sur une échelle de 10, plusieurs réseaux de transports en commun sont totalement gratuits comme à Dunkerque et Arras, ou à prix réduits comme à Lille, Lens et Valenciennes.

C'est une première dans la métropole lilloise: la mise en place ce mardi du "ticket pollution". Pour le prix d'un billet unitaire, soit 1 euro 60, vous pourrez voyager toute la journée de façon illimitée sur le réseau Transpole. La mesure sera reconduite autant de jours que durera le pic de pollution, annonce Damien Castelain, le président de la Métropole Européenne de Lille. La mesure coûte 50.000 euros par jour.

Certaines agglomérations vont encore plus loin en proposant des transports totalement gratuits. C'est le cas du réseau D'kbus à Dunkerque et le réseau Artis dans le bassin minier. Les bus y sont gratuits depuis plusieurs jours déjà.