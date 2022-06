Pollution : la circulation différenciée mise en place à Avignon vendredi et samedi

La préfecture de Vaucluse instaure la circulation différenciée ce vendredi et ce samedi à Avignon et dans les communes limitrophes, entre 6h et 20h. Les voitures les plus polluantes et celles qui n'ont pas de vignette Crit'air ont interdiction de circuler.

Il faut une vignette Crit'air ce vendredi 17 juin et ce samedi 18 juin pour circuler dans le bassin de vie d'Avignon. Avec les fortes chaleurs et l'épisode de pollution à l'ozone qui touche le Vaucluse depuis plusieurs jours, le préfecture met en place la circulation différenciée. Elle concerne le Grand Avignon et quatre communes du Nord des Bouches-du-Rhône : Barbentane, Châteaurenard, Noves et Rognonas.

L'ensemble du bassin de vie d'Avignon est concernée, sauf les grands axes. - © Préfecture de Vaucluse

Dans toutes ces communes, entre 6h et 20h, les véhicules les plus polluants (les vignettes Crit'air 4 ou 5) et ceux qui n'ont pas de vignette ont interdiction de circuler. Il faut impérativement une vignette Crit'air 1 à 3 ou une vignette Crit'air électrique pour rouler. ceux qui circulent sans vignette ou avec un véhicule non autorisé risquent une amende de 68 à 135 euros. Les grands axes, autoroutes, routes nationales et départementales, ne sont pas concernés.

Pour faciliter les déplacements, les transports en commun sont gratuits sur tout le réseau Orizo, vendredi et samedi. Ceux qui circulent sans vignette ou avec un véhicule non autorisé risquent une amende de 68 à 135 euros. Pour commander sa vignette, il faut se rendre sur certificat-air.gouv.fr. Elle coûte 3 euros 70.