Pollution : la vitesse est réduite à 70 km/h sur routes, et 110 km/h sur autoroutes dans nos deux Charentes

La vitesse est reduite de 20 km/h jusqu'à la fin de l'épisode de pollution en Charente et Charente-Maritime

C'est une conséquence de l'épisode actuel de pollution, la qualité de l'air est "mauvaise" dans nos deux Charentes comme dans tous les départements de la Nouvelle Aquitaine. La vitesse est réduite dès ce vendredi soir de 20 km/h sur les routes, il est donc interdit de dépasser 70km/h sur les voies où la vitesse est normalement limitée à 80 ou 90 km/h. Sur les autoroutes, il ne faut pas dépasser 110 km/h jusqu'à la fin de l'épisode de pollution.

Le seuil d'information et de recommandation aux particules fines a été dépassé aujourd'hui (50µg/m3 en moyenne journalière de particules en suspension PM10) et les prévisions pour demain ne sont pas bonnes. Le préfet de région a donc déclenché le niveau alerte et arrêté d'autres mesures :

Secteur agricole : reporter toute opération de brûlage à l'air libre des résidus ou sous produits agricoles et forestiers.

Secteur résidentiel et tertiaire : suspendre les feux de jardin y compris incinérateurs.

Secteur industriel : Les établissements possédant des plans d’actions en cas de pics de pollution doivent les mettre en place. Les autres établissements doivent respecter les mesures suivantes sous réserve que les coûts induits ne soient pas disproportionnés et de ne pas mettre en cause la sécurité : reporter certaines opérations émettrices de particules, reporter le redémarrrage d'unités émettrices de particules à l'arrêt, mettre en fonctionnement les systèmes de dépollution renforcés, réduire l'activité sur les chantiers générateurs de poussières et recourir à des mesures compensatoires (arrosage, etc.), réduire l'utilisation de groupes électrogènes.

Ces mesures restent en vigueur jusqu'à la fin de l'épisode de pollution actuel.

Il est recommandé pour les personnes sensibles d'éviter les déplacements sur les axes routiers, les activités sportives intenses, et de consulter en cas de gène respiratoire ou cardiaque