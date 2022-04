Pollution : les niveaux de méthane dans l'atmosphère ont augmenté de façon record en 2021

En 2021, l'augmentation des niveaux de méthane dans l'atmosphère terrestre a été la plus grosse augmentation annuelle enregistrée depuis le début des mesures en 1983, selon le rapport de l'Agence nationale océanique et atmosphérique américaine dévoilé cette semaine.

C'est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le dioxyde de carbone (CO2), que l'on connaît pourtant beaucoup moins : le méthane (CH4). Selon le rapport annuel de l'Agence nationale océanique et atmosphérique américaine dévoilé cette semaine, les niveaux de méthane dans l'atmosphère ont augmenté de façon record dans le monde en 2021.

Le méthane est actuellement le deuxième gaz contribuant le plus au réchauffement climatique, après le dioxyde de carbone. Il a généré environ 30% du réchauffement mondial depuis la Révolution industrielle. Pourquoi deuxième ? Si son pouvoir réchauffant est en effet bien supérieur à celui du CO2, sa durée de vie dans l'atmosphère est plus courte (une dizaine d'années). "Limiter ces émissions aurait donc un effet rapide pour le réchauffement", avait plaidé l'Agence internationale de l'énergie (AIE) en février dernier.

Or "nos données montrent que les émissions mondiales continuent à évoluer rapidement dans la mauvaise direction", a déclaré dans un communiqué Rick Spinrad, directeur de l'Agence nationale océanique et atmosphérique américaine. En 2021, l'augmentation des niveaux de méthane dans l'atmosphère a été de 17 ppb (parties par milliard), pour atteindre 1.895 ppb l'année dernière, soit la plus grosse augmentation annuelle enregistrée depuis le début des mesures en 1983. En 2020, l'augmentation était de 15 ppb, ce qui constituait déjà un record.

Dans le même temps, les niveaux de CO2 ont également continué à fortement augmenter, souligne l'agence.

D'où provient le méthane ?

Si le méthane est présent naturellement sur notre planète, environ 60% des émissions mondiales de méthane proviennent des activités humaines, selon le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), à travers trois secteurs notamment : les énergies fossiles, l'agriculture et les déchets.

Selon le PNUE, en 2021, 35% de ces émissions humaines étaient liées aux secteur des énergies fossiles (pétrole, gaz et charbon), par les rejets ou des fuites liés à leur extraction ou leur transport.

L'agriculture est également une grande source de méthane, la fermentation sans oxygène étant à l'origine de la production de ce gaz. L'élevage, via le fumier et les flatulences des ruminants - vaches et les moutons, représente 32% des émissions humaines, devant les rizières (8%).

Enfin, le secteur des déchets - les décharges et les eaux usées notamment - représente 20% des émissions humaines de méthane.

A la COP26 de l'ONU à Glasgow, un engagement à réduire les émissions de méthane de 30% d'ici 2030 a été présenté. Mais sur les cinq principaux émetteurs - Chine, Russie, Iran, Inde, USA - seul ce dernier l'a à ce jour signé. Tenir l'Accord de Paris implique de réduire de moitié les émissions de méthane d'ici à 2050 (par rapport au niveau de 2019).