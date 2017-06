Retraites, locations, nouvelles plaques d'immatriculation : ce qui change au 1er juillet

À chaque début de mois, son lot de changements. À partir du 1er juillet, les modifications touchent notamment la hausse des tarifs des médecins spécialistes, la revalorisation de l'allocation chômage ou encore la retraite des "polypensionnés" qui subit elle aussi quelques bouleversements.

Les principaux changements qui entrent en vigueur ce 1er juillet concernent notamment les automobilistes parisiens qui pourront désormais recevoir une amende en cas d'absence de vignettes Crit'air sur leurs voitures, les nouvelles plaques d'immatriculation sur les motos mais aussi la hausse des tarifs des médecins spécialistes.

Hausse des tarifs des médecins spécialistes

En mai dernier, les médecins généralistes augmentaient leurs prix. C'est désormais au tour des médecins spécialistes. Lorsqu'un médecin traitant adressera un patient à un spécialiste, la consultation coûtera désormais 30 euros au patient, contre 28 euros auparavant (si le spécialiste ne pratique pas de dépassement d'honoraires). Le prix de la visite chez un psychiatre, un neuropsychiatre ou un neurologue passe quant à lui de 37 à 39 euros à compter du 1er juillet.

L'allocation chômage revue légèrement à la hausse

Une bonne nouvelle pour les 2.5 millions de demandeurs d'emploi. À partir du 1er juillet, l’allocation minimale, la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) et l’allocation minimale pour les allocataires effectuant une formation sont revalorisées de 0,65 %. Ce qui veut dire que l’allocation minimale passera à 28,86 euros par jour contre 28,67 actuellement.

Diagnostics électricité et gaz obligatoires pour les locations

Les propriétaires bailleurs devront fournir à leurs nouveaux locataires les diagnostics immobiliers à propos de l'état de l'installation électrique du logement et de l'installation du gaz lorsque celles-ci ont dépassé 15 ans. Une obligation qui ne concerne que les logements dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1975 et pour lesquels un contrat de location est signé à compter du 1er juillet 2017.

Nouvelle plaque d'immatriculation pour les deux roues

À partir de ce samedi 1er juillet, tous les véhicules à deux ou trois roues motorisés, ainsi que les quads, devront être équipés d’une plaque d’immatriculation de 21x13 centimètres. L'objectif officiel étant de "simplifier le contrôle des forces de l’ordre" en rendant tous les conducteurs égaux devant les radars. Tout conducteur de véhicule sans plaque conforme à partir de cette date s'exposera à une amende de 135 euros.

L'absence de vignettes Crit'air désormais punie à Paris

La vignette Crit'air est obligatoire depuis le début de l'année, mais il s'agissait d'une période "pédagogique" durant laquelle aucune sanction n'était appliquée. A partir du 1er juillet, les automobilistes parisiens qui n'auront pas de macaron sur leur pare-brise encourent une amende de 68 euros. Cette vignette est disponible sur le site certificat-air.gouv. Le certificat d’immatriculation (anciennement carte grise) du véhicule est nécessaire pour la commander. Il faut compter 4,18 euros par véhicule, la redevance d'un montant de 3,70 euros et le coût de l'envoi postal cumulés.

À noter que désormais, la circulation des véhicules Crit’Air 5 sera restreinte. « Les véhicules légers, poids lourds et véhicules utilitaires légers portant la vignette Crit’Air 5 ne pourront plus circuler à Paris de 8h à 20h, du lundi au vendredi », a précisé la ville sur son site Internet.

Versement unique des retraites pour les "polypensionnés"

À partir du 1er juillet, les personnes ayant cotisé à plusieurs régimes de retraite dits « alignés » (régime général, salariés agricoles, RSI), vont pouvoir bénéficier d'un versement unique. La pension sera alors calculée par un seul des régimes concernés. C'est le dernier régime d'affiliation de l'assuré qui procédera à la liquidation unique de la pension. Selon une note transmise au Conseil d’orientation des retraites par la Caisse nationale d’assurance-vieillesse (CNAV), entre 2017 et 2030, deux tiers des "polypensionnés" risquent de percevoir une pension plus faible. Mais une petite partie d'entre eux toucheront, au contraire, plus d’argent.