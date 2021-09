Yonne : que pensent les pompiers de la proposition de loi visant à valoriser le volontariat ?

Que pensent les pompiers volontaires de l'Yonne de la proposition de loi examinée aujourd'hui (mercredi) au Sénat ? Damien a 33 ans. Il travaille dans un magasin de sport à Auxerre. Il est pompier volontaire à Auxerre depuis janvier. Les raisons de son engagement, il les mûrit depuis plusieurs années. "Aider les personnes, apporter une nouvelle expérience à ma vie tout simplement. Il y a le côté un peu excitant, l'adrénaline."

Damien reconnaît que le volontariat mérite d'être davantage valorisé. Et le bonus à la retraite, trois trimestres au bout de dix ans d'engagement va dans ce sens. "C'est toujours bon à prendre. Une récompense pour la personne qui aura fait dix ans de volontariat. Et peut être que ça peut motiver d'autres personnes."

"Qui n'a pas eu des projectiles lancés sur un véhicule en intervention" - David, pompier volontaire depuis 34 ans

L'autre article qui retient l'attention dans cette proposition de loi, c'est l’aggravation des sanctions pour le délit d’outrage commis contre un sapeur-pompier. David est volontaire depuis 34 ans. Chef de centre à Brienon-sur-Armançon et représentant des sapeurs pompiers de l'Yonne, il constate que les incivilités se multiplient. " Même dans l'Yonne on y a droit bien sûr. Qui n'a pas eu des projectiles lancés sur un véhicule en intervention. Il y a des années en arrière on ne voyait pas ça. La génération actuelle ne se préoccupe pas de savoir si on est sapeurs pompiers ou gendarmes. C'est comme ça." Dans l'Yonne, on compte 1 600 pompiers dont un peu plus de 1350 pompiers volontaires.