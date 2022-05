Pompiers en Haute-Vienne : nouvelles recrues bienvenues, notamment dans les centres ruraux

Ce mercredi est la journée internationale des sapeurs-pompiers. En France, ils lancent une nouvelle campagne de recrutement de "SPV", les sapeur-pompiers volontaires. Ils sont 198.000 à ce jour en France, mais il faut sans cesse assurer la relève, y compris en Limousin. "On n'a pas un nombre très précis" a expliqué ce mercredi matin le Lieutenant Antoine Léonet, Référent Volontariat au SDIS de Haute-Vienne. "On cherche des pompiers volontaires sur notre département pour combler le manque dans les centres de secours, notamment ruraux" a-t-il indiqué, précisant que "certains centres ruraux sont plus en difficulté aujourd'hui. Certains centres sont plus concernés aujourd'hui, comme Châteauponsac ou Châlus. Mais demain, ça peut être d'autres centres de secours concernés". Dans les centres ruraux, "la difficulté, elle est d'avoir du monde disponible en journée, en semaine, pour pouvoir intervenir pour les concitoyens".

Le renouvellement des volontaires et d'autant plus important qu'il y a toujours plus d'interventions. "Dans le département, on fait plus de _20.000 départs en intervention par an_, 80 % de nos interventions sont du secours à personnes" a indiqué Antoine Léonet. La lutte contre les incendies ne représente que 10% des interventions.

Des conventions avec les employeurs

Interrogé sur la position des employeurs vis-à-vis de la disponibilité requise pour les salariés qui seraient pompiers volontaires, Antoine Léonet a indiqué "que les employeurs jouaient le jeu car des conventions existent, leur permettant de cadrer les choses par rapport à l'activité de sapeurs pompiers volontaires de leurs salariés. L'idée du Département et des pompiers de la Haute-Vienne, c'est de créer ce lien entre le centre de secours, le sapeur pompier volontaire et l'employeur. Donc on va au contact des employeurs de plus en plus, et on communique de plus en plus dessus".

Antoine Léonet, invité de France Bleu Limousin Copier

Concernant enfin les conditions nécessaires pour postuler, le Lieutenant Léonet a rappelé qu'il suffisait d'avoir entre 17 et 55 ans, "_on n'a pas besoin d'être sportif de haut niveau_. La seule condition, c'est finalement d'être en réflexion, de se dire - J'ai envie de donner du temps pour les autres - et pourquoi pas aller taper à la porte d'un centre de secours" a-t-il conclu.

> Comment devenir SPV ? Cliquez ICI pour toutes les infos et renseignements, ou bien sur le site du SDIS de Haute-Vienne