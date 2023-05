Pompiers : certains appels au 18 perturbés en raison d'une panne informatique dans le Loiret

L'incident est qualifié de "majeur" par les pompiers : une panne informatique dont la cause n'est pas connue perturbe le 18 et le 112 depuis ce matin dans le département du Loiret. Certains appels n'arrivent pas à aboutir normalement. En cas de difficulté, il est demandé de composer le 15 ou le 17. Le Samu et la Police se chargent de transmettre les appels aux pompiers.

