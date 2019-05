Pompiers creusois : savez-vous vraiment à quoi ressemble leur quotidien?

Sur les réseaux sociaux, les pompiers de la Creuse viennent de publier le détail de toutes leurs interventions du mois d'avril. Ce document nous apprend par exemple que 9 fois sur 10 les pompiers sont appelés pour secourir des personnes. Les incendies sont bien plus rares.

Département Creuse, France

Bien souvent nous nous imaginons que le quotidien des pompiers creusois consiste à éteindre les incendies. Dans notre tête, "les hommes du feu" sont généralement associés à la fumée et à la grande échelle. Pourtant la réalité est un peu différente.

C'est ce que les pompiers du SDIS 23 nous démontrent en publiant sur les réseaux sociaux une infographies qui recense leurs interventions mensuelles. Ils ont commencé en janvier 2019. Ils viennent de publier le détail du mois d'avril 2019.

Au cours du mois qui vient de s'écouler les pompiers creusois ont réalisé 692 interventions. Cela équivaut à environ 23 sorties par jouri. Les pompiers du département ont trois missions principales: ils interviennent sur les accidents de la route, sur les incendies et ils secourent les personnes qui ont des soucis alors qu'elles se trouvent dans leur domicile.

21 feux contre 546 opérations de secours à la personne

A la lecture de ce document, on comprend rapidement que le secours à la personne est la mission la plus prenante. Elle représente 546 interventions le mois dernier. Les accidents de la route s'élèvent au nombre de 32. Il n'y a eu que 21 interventions sur des feux de végétation. D'autres types d'interventions plus rares ne sont pas mis en avant dans cette infographique, comme les inondations ou encore les actions concernant les animaux.

Les interventions des pompiers consistent surtout à secourir les personnes à leur domicile - SDIS 23

L'appellation "secours à la personne" englobe différents types d'actions. Les pompiers peuvent se rendre sur place pour prendre en charge une personne qui est en souffrance. Parfois, ils jouent aussi le rôle d'ambulance. De plus en plus souvent, les pompiers creusois sont aussi appelés pour aider des personnes âgées qui sont tombées dans leur domicile et qui ont besoin d'aide pour se relever. Au mois d'avril 2019, ils ont réalisé 87 interventions de ce type.