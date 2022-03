Limousin : l'aide des Pompiers de l'Urgence Internationale proche du camp de réfugiés de Palanca en Moldavie

Il va arriver dans quelques heures à Palanca, en Moldavie, à quelques dizaines de kilomètres de la ville ukrainienne d'Odessa. En route vers cet important poste-frontière, le Colonel Philippe Besson, qui commande les PUI, a indiqué se trouver ce jeudi matin "entre la capitale de la Moldavie (Chișinău) et le camp de Palanca". Invité de France Bleu Limousin, il a indiqué devancer les camions d'aide partis de Limoges vendredi dernier, "pour préparer leur arrivée puisque en tout, on va avoir 23 semi-remorques qui vont arriver depuis la France, de Caen, de Limoges, de Valence, de Paris et de Lyon. Donc il fallait préparer l'arrivée qui va se faire de manière échelonnée" a-t-il indiqué.

Palenca, premier abri des réfugiés qui anticipent l'attaque du port d'Odessa

Palanca est en fait un poste frontière vital avec l'Ukraine. Il y a un camp de réfugiés où, visiblement, ils sont des milliers à arriver sur place tous les jours. "Il est exact que plusieurs milliers de personnes arrivent chaque jour. C'est un poste frontière très important puisque comme la situation est très changeante et évolue très rapidement, ils s'attendent tous à une attaque sur Odessa. Donc, il y a plusieurs milliers qui arrivent pour l'instant depuis l'Ukraine. Et pour entrer en Moldavie, certains sont restés dans les camps de transit et d'autres partent directement avec des bus organisés par l'Etat moldave vers la Roumanie pour essayer d'évacuer ces milliers de personnes qui arrivent chaque jour et qui attendent sur des kilomètres et des kilomètres dans le froid, car il fait un froid très intense et il y a même de la neige" a expliqué le Colonel Besson.

Les premiers réfugiés ont arrivés en voiture. Mais maintenant, on voit des personnes qui sont à pied, qui n'ont plus qu'une valise

Comment les PUI vont-ils ensuite ventiler et distribuer les produits qui vont arriver sur place venant de France et de Limoges ? "On a une collaboration très, très étroite avec la Protection civile moldave, qui est très, très bien organisée. C'est elle qui a installé le camp à Palancas et qui est en train d'en installer un second. Il est possible que ce soit sur ce camp que l'équipe soit engagée" a précisé Philippe Besson, expliquant que c'est l'Etat moldave qui organise le stockage et la distribution des différents produits qui arrivent des différents véhicules et qui s'occupe des formalités douanières.

Les gens qui arrivent sur place vont bien sûr manquer de tout, puisqu'ils ont tout lâché en partant sur l'instant, depuis Odessa notamment. "Les premiers réfugiés, qui étaient un peu plus aisés, sont arrivés en voiture. Mais maintenant, on voit des personnes qui sont à pied, qui n'ont plus qu'une valise avec eux" explique le secouriste limougeaud. "Comme les hommes doivent rester au combat en Ukraine, ce sont principalement des femmes et des enfants qui traversent la frontière. Les hommes restent du côté ukrainien pour aller au combat contre l'armée russe. Il faut savoir que depuis le début du conflit, il y a 290.000 réfugiés qui ont franchi la frontière" (à cet endroit NDLR) a conclu le Colonel Besson avant de reprendre sa route vers Palenca, où il sera dans les heures qui viennent.