Pompiers de la Manche : un nouvel outil pour les secours

Finies les transmissions papier. Depuis le début de l'année, les pompiers de la Manche partent en intervention avec une tablette équipée d'un nouveau logiciel.

Elle leur permet de transmettre les informations sur les personnes qu'ils viennent secourir, leur identité, leur état de santé, leurs blessures, les symptômes observés etc., de manière plus rapide et plus confidentielle.

Le Samu et les urgences aussitôt informés

Tout est envoyé aussitôt depuis leur lieu d'intervention, par internet, via le réseau 4G, au Samu 50, qui décide de l'hôpital de destination, puis aux urgences de l'hôpital en question. Auparavant, ces bilans des victimes étaient transmis via des fiches papier et par radio au Samu.

C'est une vraie aide à la décision, d'autant que nous pouvons aussi envoyer des photos. Avant, quand on arrivait à l'hôpital, ils devaient commencer par couper les pansements pour voir l'ampleur des blessures. Désormais ils ont les photos qui leur sont parvenues avant, explique le lieutenant-colonel Jean Michel Lurton du SDIS 50.

Tous les véhicules ambulances équipés

C'est un travail mené conjointement avec les autres SDIS de la région Normandie mais la Manche est le premier à le mettre en place.

Le SDIS de la Manche a acheté 95 tablettes. Chaque ambulance des pompiers, chaque véhicule infirmier, l'hélicoptère Dragon 50 ainsi que les pompiers du Mont-Saint-Michel en sont équipés. Coût de l'opération pour le SDIS : 158.000 euros.