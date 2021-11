Pompiers en colère : "Deux ans après la catastrophe de Lubrizol, le préfet autorise qu'on assure a minima"

Les pompiers de la caserne de Caucriauville au Havre sont toujours mobilisés contre des baisses d'effectif et ils dénoncent également le danger pour la population, engendré par ce manque de personnel. France Bleu Normandie avait déjà publié il y a 15 jours un témoignage de pompier de cette caserne Havraise où ils étaient dix en arrêts de travail. En voici d'autres, aujourd'hui, qui alertent toujours sur les risques en cas d'incidents majeurs simultanés, d'autant que le nombre officiel de pompiers dans la caserne vient d'être revu à la baisse.

La hiérarchie approuve neuf pompiers par jour au lieu de quinze

Normalement ils devraient être quinze par jour à la caserne de Caucriauville, l'une des trois casernes du Havre. Tous les pompiers contactés disent que depuis quatre ans cet effectif n'est pas tenu.

De plus, depuis la semaine dernière, ils expliquent que leur hiérarchie au SDIS de Seine-Maritime (le service d'incendie et de secours) a demandé à abaisser le nombre légal de pompiers à neuf par jour au lieu de quinze. Ce pompier a plus de dix ans de service :

"Ils mettent des pansements sur des jambes de bois [...] si ils avaient dit Caucriauville c'est neuf pompiers mais on enlève trois véhicules, là ça aurait été cohérent. Sauf que là ils nous disent qu'on va être neuf et on garde le même nombre de véhicules donc il faut assurer le même nombre de départs."

Ils font venir des effectif des casernes alentours, ils lissent les effectifs."

Une baisse d'effectif officielle alors que le nombre d'interventions est en hausse d'après ces pompiers. D'où leur colère... Cet homme exerce depuis plus de 20 ans, il veut alerter le public :

"La caserne de Caucriauville est le centre qui détient la spécialité risques technologiques. Ils vous diront [la hiérarchie] qu'il y a une réponse de bassin c'est-à-dire des renforts qui vont venir d'Yvetôt, de Rouen, 45 à 50 minutes de plus minimum. On est la plus grosses zone industrielle sur Le Havre et on a pas mieux que ça à donner..."

Deux ans après la catastrophe de Lubrizol, le préfet autorise qu'on assure a minima."

La semaine dernière, l'effectif de quinze pompiers par jour a été tenu en prolongeant les gardes de certains, 24H au lieu de 12H. A neuf sur cette caserne, impossible disent ces soldats du feu de gérer deux événements majeurs en simultané : incendie, explosion technologique ou fuite chimique.