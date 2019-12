A Paris, une vingtaine de pompiers gardois installés Place de la République

Nîmes, France

Des tonnelles bleues, blanches, rouges, avec des lits de camp à l'intérieur : à Paris, place de la République, l'installation des pompiers grévistes ne passe pas inaperçue. Parmi les fonctionnaires présents, ils sont une vingtaine à s'être déplacés du Gard pour exprimer leur ras-le-bol. "Tout le monde s'accorde à dire que notre métier est dangereux et pourtant rien n'est fait, explique Samuel Besson, pompier nîmois et secrétaire départemental du syndicat SUD-SDIS, à l'origine du mouvement. Par exemple, la prime de risque des policiers est à 29% et la nôtre seulement à 19%. Il faudrait également recruter, car nous avons eu une augmentation de 20% des interventions et il n'y a eu aucune hausse des effectifs. Pour nous c'est clair : nous sommes en train de tirer la sonnette d'alarme."

Le malaise chez les pompiers n'est pas récent

Pour les grévistes, ces campements à Paris sont une manière d'attirer les passants et les pouvoirs publics pour alerter sur leur situation, en attendant le début de la grève du 5 décembre. Samuel Besson était présent dans ces tonnelles lundi et mardi : "Faire des manifestations classiques pour se faire tabasser par des CRS, cela ne sert à rien. Là, nous sommes au contact des gens, nous sommes visibles car nous occupons l'espace public." Des députés sont notamment venus à leur rencontre pour écouter leurs revendications. Les pompiers comptent occuper la place de la République jusqu'à la fin de la semaine.