Pompiers - Gendarmes : l’union fait la prévention !

A l’occasion de la Saint Sylvestre, les autorités multiplient les actions de prévention envers les automobilistes. Simulations d’accidents, distributions de kits festifs et d’éthylotests, tout est bon pour éviter la répression.

Pompiers et gendarmes se mobilisent pour une grande opération de prévention routière. Ils seront durant toute la journée du 31 décembre au niveau du rond-point d'Arena Vescovato. Objectif : sensibiliser les usagers aux risques de la consommation d'alcool au volant. A quelques heures du réveillon de la Saint-Sylvestre, pompiers et gendarmes vont donc mettre en place une simulation d'accidents de la circulation, à l'aide de leurs véhicules et de leurs gyrophares ils tenteront de provoquer un ralentissement sur la voie publique et ainsi d'interpeller les automobilistes. A cette occasion, ils distribueront des kits festifs, avec l'intérieur des accessoires pour faire la fête, mais surtout des éthylotests afin d'éviter toute imprudence au sortir du réveillon. L'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Haute-Corse et la section des Jeunes sapeurs-pompiers de la plaine orientale sont à l'origine de cette initiative.

Jean-François Gaspari, le président de l'Union départementale. « Le 31, il faut arriver jusqu’au 1… »

Nouvel an et alcool au volant : 1/3 seulement des Français qui ont prévu de boire ont pensé à une solution de retour https://t.co/Nt0tyrF44B pic.twitter.com/rLZRcKQYtN — franceinfo (@franceinfo) December 29, 2016

Stéphane Grimaldi, le chef de cette section de jeunes sapeurs-pompiers.

« Nous allons simuler un accident, pour que la population se refroidisse un peu…J’espère que les chiffres nous donnerons raison, mais logiquement être ralenti à quelques heures du réveillon cela devrait marquer les esprits, et partir avec un ou deux éthylotests dans la poche cela pourrait rappeler à 2 ou 3 heure du matin qu’il faut pas trop faire les fous sur la route et donner le volant à quelqu’un qui n’a pas bu, désigner un capitaine de soirée. »

Des contrôles alcoolémie/stupéfiants seront effectués dans toute la Corse la nuit du réveillon par l’ensemble des services de sécurité mobilisés. Ne prenez pas le volant après avoir bu !

Pour un trajet en toute sécurité, organisez-vous avant de sortir ( SAM, transports en commun, taxis…)