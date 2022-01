Pompiers mobilisés pour vacciner : "Nos ressources ne sont pas illimitées" prévient le directeur du SDIS Isère

Les sapeurs-pompiers de l'Isère sont très mobilisés par la vaccination, en plus des opérations courantes. Or l'activité de secours est revenue à la normale après les confinements. "Il y aura des arbitrages à faire dans les prochaines semaines", prévient le directeur du SDIS en Isère.

Plus de 100.000 injections en Isère en 2021 : voilà le bilan des pompiers de l'Isère, mobilisés sur de nombreux centres de vaccination. "La question va se poser pour l'avenir, si l'on peut continuer à faire ces missions" estime André Benkemoun, le contrôleur général des pompiers de l'Isère, invité du 6-9 de France Bleu Isère.

France Bleu Isère : Les pompiers de l'Isère sont partis en intervention plus de 80.000 fois l'année dernière. C'est 10% de plus qu'en 2020. Comment l'expliquez-vous ?

André Benkemoun : D'abord, en 2021, pour les pompiers de l'Isère, c'est une mission de secours toutes les six minutes. Comment expliquer cette hausse ? En 2020, il y a eu le confinement qui a baissé l'activité de manière très importante : moins 40% sur le premier semestre de 2020. Sur la deuxième partie de l'année 2021, on a retrouvé en grande partie une vie sociale et économique et donc l'activité opérationnelle, qui est très liée à la vie tout court, a repris. Donc la comparaison pertinente, pour nous, c'est plutôt 2019. On n'est pas encore au niveau de 2019, mais on s'en rapproche. Car sur le deuxième semestre de l'année 2021, dans tous les domaines, l'activité a repris. Les citoyens ont été un peu dans un phénomène de rattrapage. Il y a eu un effet post-confinement, on roule vite, on fait du sport au-delà de ses limites et forcément, ça se finit pas toujours très bien.

Rentrons un peu dans le détail de ces interventions. La majorité, ce sont des secours à la personne, mais vous intervenez aussi pour des risques technologiques. Qu'est-ce-que c'est ?

C'est le camion qui transporte des matières dangereuses qui se couche dans un virage. C'est un processus chez un industriel qui dérape, comme à Goncelin en fin d'année dernière et donc on intervient pour mettre un terme aux risques et surtout, que les produits dangereux en cause ne touchent pas la population.

À ce bilan d'activités traditionnelles s'ajoute désormais celui de la vaccination. Il est conséquent : plus de 100.000 injections en 2021, notamment au centre Bièvre-Aéroport. Combien de sapeurs-pompiers sont mobilisés par cette mission ?

C'est une mission qui est le fruit du choix du conseil d'administration. Le principe était de dire "on a du savoir-faire chez sapeurs pompiers et donc on va aider la santé publique pour répondre à la crise sanitaire". C'est une mobilisation importante, qui a permis de vacciner plus de 100.000 personnes. On est intervenu à Alp'expo, on a ouvert le centre à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs en partenariat avec la Communauté de communes de Bièvre-Isère. Et puis, on a été aussi dans le Trièves, on a été dans les stations de ski pour vacciner les saisonniers, etc... Et puis ce matin, on ouvre un centre de vaccination aux Abrets-en-Dauphiné. Donc c'est une mobilisation où on amène le savoir faire de notre service de santé, mais aussi l'organisation, pour mettre en commun nos ressources et celle des autres acteurs. Par exemple, aux Abrets, le préfet nous a demandé d'être, d'une part, le chef d'orchestre de toutes ces ressources, mais aussi le garant de la qualité médicale de la vaccination qui va s'y dérouler.

Avez-vous assez de personnel pour gérer tout cela, les missions classiques et la vaccination ?

Quand on a commencé il y a presque deux ans, l'activité opérationnelle était très basse, donc on avait de la ressource disponible. Aujourd'hui, l'activité de secours est revenue à un niveau important, donc on est à l'équilibre mais la question va se poser pour l'avenir, si l'on peut continuer à faire ces missions ou s'il faut qu'on se recentre sur notre métier.

Parce qu'il y a une tension qui commence à se présenter ?

Nos ressources ne sont pas illimitées, donc il y aura des arbitrages à faire forcément dans les prochaines semaines.

Il y a eu des recrutements en 2021 ? Est-ce qu'il y en a de prévu ?

Pour les pompiers volontaires, on a continué à recruter en 2021. En ce qui concerne les sapeurs-pompiers professionnels, il faut passer un concours. Il n'y en a pas eu en 2020-2021. Le concours de cette année a lieu en ce moment et on espère pouvoir recruter au printemps 45 sapeurs-pompiers professionnels.

L'année 2021 a aussi été marqué chez les sapeurs pompiers par le suicide de Cyril Minard, le sergent-chef de la caserne de Pont-de-Chéruy. J'imagine que ça a marqué vos équipes également en 2021 ?

Ça a marqué bien sûr. Après, il faut remettre les choses dans leur contexte. Cyril Minard était éloigné du service depuis près de trois ans. C'est toujours un drame, quelqu'un qui met un terme à sa vie. Ça a été pris en compte et aujourd'hui, c'est surtout la mémoire qui s'exprime.