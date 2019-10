Pompiers, policiers, gendarmes : ceux qui nous viennent en aide s'exposent à Châteauroux

Châteauroux, France

Sur la place de la République de Châteauroux, plusieurs stands sont installés. Ceux de la police, de la gendarmerie, des pompiers, de la Croix Rouge, de l'administration pénitentiaire. De 10h à 17h, ils ont pu discuter avec les habitants et les passants dans le cadre de la 7ème édition des Rencontres de la sécurité. Le but est de rapprocher les habitants avec les forces de l'ordre. Cela peut également permettre de susciter des vocations, particulièrement chez les plus jeunes.

Une démonstration de chiens policiers d'attaque a été faite sur la place de la République © Radio France - Jérôme Collin

Les motos de la police, les camions de pompiers, les gyrophares : les enfants ont des étoiles plein les yeux. Mais les adultes sont aussi reconnaissants. Plusieurs sont d'ailleurs venus pour remercier les policiers ou les pompiers. "On est reconnaissant de leur travail. Ils mettent leur vie en danger pour sauver celles des autres", souligne Anne-Marie. "Ils font quand même un beau métier. Je ne comprends pas quand ils se font agresser", ajoute Olivier.

Malheureusement, les agressions se multiplient. Chaque jour, en France, les forces de l'ordre et les pompiers sont victimes de 110 agressions. De simples mots, des menaces de morts, des bousculades. "C'est aussi une réalité à Châteauroux et dans l'Indre. Ce n'est pas acceptable, on ne laissera pas passer ça. Malgré tout, 95% des gens nous apprécient", insiste le capitaine Christian Lacote. Lui est responsable du développement du volontariat chez les pompiers de l'Indre. "Nous avons plus de 1 000 pompiers volontaires dans l'Indre pour 180 professionnels. Certaines casernes ne fonctionnent que grâce aux volontaires. Leur travail est très important. Nous avons besoin de conserver de tels effectifs, de les renouveler", conclut-il.