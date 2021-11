Pompiers, SAMU, police : le Parlement valide l'expérimentation d'un numéro d'appels d'urgence unique

Le Parlement adopté à l'unanimité ce mardi soir une proposition de loi pour expérimenter un numéro d'appel d'urgence unique, en remplacement du 15, 17 et 18. L'objectif du texte porté par le député LREM du Var Fabien Matras est de réformer la chaîne de secours, une vieille revendication des pompiers. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se félicite sur Twitter de l’adoption de ce texte.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce numéro unique provoque des crispations chez certains soignants, notamment chez les urgentistes. Ils défendent le 15, par peur que l'expertise du médecin soit remise en cause. De l'autre côté, les pompiers, lassés d'être réduit à un rôle d'ambulances, poussent pour ce numéro unique, afin d'avoir plus d'autonomie sur les questions médicales.

Il y aura trois expérimentations sur les deux prochaines années, dans des régions tests, pour assurer "la bonne coordination de la prise en charge" : la plateforme unique pour les numéros d'urgence, un rassemblement sans "police-secours" (le 17), et un regroupement du Samu et des médecins de garde. À l'issue de l'expérimentations, une seule formule sera retenue et proposée sur tout le territoire. On ne connaît pas encore le numéro pour cette plateforme unique. L'expérimentation sera lancée dans les mois à venir, avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron.

Une batterie de mesures en faveur des pompiers

Mais l'essentiel du texte porte sur une batterie de mesures en faveur des pompiers. Le modèle français de sécurité civile, unique en Europe, est basé sur cet engagement volontaire, qui représente 80% des effectifs, mais le milieu traverse une crise des vocations. Les pompiers volontaires déplorent notamment le manque de reconnaissance. Pour les fidéliser, le texte prévoit et des avantages financiers plus intéressants et un accès facilité aux logements sociaux.

Plus généralement, la loi prévoit de muscler la réponse pénale contre les agressions dont les sapeurs-pompiers sont de plus en plus victimes, et la création d'une mention "mort pour le service de la République" pour les agents décédés "dans des circonstances exceptionnelles", avec un statut de pupilles de la République pour leurs enfants.

Le texte renforce aussi "l'obligation d'acheminement des communications d'urgence" par les opérateurs téléphoniques, après le grave incident technique qui a perturbé les numéros d'urgence en juin dernier.