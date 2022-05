Pompiers volontaires : "II en manque surtout la journée et en semaine", le directeur du SDIS 17

Les 44 stations du réseau France Bleu se mobilisent ce mercredi pour relayer l’appel des sapeurs-pompiers qui recherchent des volontaires partout en France. Dès 18 ans et au-delà de 50 ans, femme ou homme, tout le monde peut s’engager !

France Bleu s’implique auprès de la fédération des Pompiers pour atteindre 200.000 pompiers à la fin de cette journée. Actuellement, la France compte 197.000 sapeurs-pompiers. L'objectif est d'atteindre 250 000 soldats du feu d'ici la fin du quinquennat à venir.

Invité de la matinale de France Bleu La Rochelle, le colonel Didier Marcaillou, directeur du SDIS 17, fait le point sur les besoins et les missions des soldats du feu en Charente-Maritime.

France Bleu La Rochelle : pour commencer, quelle est la situation en Charente-Maritime ?

Alors la Charente-Maritime, c'est 67 centres d'incendie et de secours. 55 sont tenus uniquement par des pompiers volontaires et 12 avec des pompiers volontaires et des professionnels. Nous avons 2260 pompiers volontaires dans le département.

La proportion est égale à celle qu'on trouve au niveau national, c'est en gros 80% de volontaires et 20% de professionnels ?

Au niveau national, on est à 40 .000 pompiers professionnels, plutôt répartis dans les grandes villes, sur les centres qui décalent beaucoup et 200. 000 pompiers volontaires qui sont répartis dans ces gros centres, mais aussi dans des petits centres où ils sont seuls.

67 centres en Charente-Maritime, ça veut dire 67 situations différentes ou tout le monde a besoin de pompiers volontaires ?

On cherche globalement partout, notamment des gens disponibles en journée et en semaine. Maintenant, on a des endroits où on a plus de facilité à recruter, comme dans les agglomérations. Et par contre, dans les petits villages, c'est beaucoup plus difficile puisque la population est beaucoup moins importante.

Pour mailler le territoire, vous vous y prenez comment ? Vous devez démarcher les gens, les entreprises ?

En ce moment, je fais la tournée des centres du département et c'est vrai que dans les petits centres, je conseille aux chefs de centre et aux maires des communes desservies par ces centres de penser aux gens qui habitent la commune et d'aller les chercher chez eux, de les sensibiliser à nos besoins et de les faire venir dans nos casernes. En espérant que ça matche.

C'est de plus en plus difficile de trouver des pompiers volontaires, des gens qui sont prêts à sacrifier leur temps libre. C'est l'époque qui veut ça ?

C'est une difficulté constatée. On est pris en ciseaux par différents phénomènes. Nous sommes de plus en plus sollicités dans le département. Nous avons fait 50 .000 interventions l'an dernier, donc c'est plus de 4 millions et demi d'interventions par an sur le territoire national. Donc nous sommes de plus en plus sollicités. Et c'est vrai que suite au Covid, les gens ont pris goût à leurs loisirs, à leur famille et c'est vrai qu'ils ont moins de temps à consacrer aux autres.

On essaie d'agir auprès des collectivités et des entreprises qui maillent le territoire

Lorsqu'on est salarié dans le privé, la difficulté c'est de trouver des entreprises qui acceptent de lâcher en cas de souci quand il faut partir sur le terrain, quand il faut décaler comme vous dites, lâcher les pompiers volontaires ?

Il faut qu'on explique beaucoup au niveau des employeurs. On a des entreprises qui sont sensibilisées à cette cause citoyenne et donc qui font énormément d'efforts. Ça peut être aussi des mêmes des artisans, des petites entreprises. Mais c'est vrai que certains ont des facilités à pouvoir quitter leur emploi, d'autres moins. On essaie aussi d'agir auprès des collectivités et des entreprises qui maillent le territoire.

Les différents services publics, à tous les niveaux, pourraient montrer l'exemple aussi ?

C'est ce que nous faisons déjà. Nous sommes en train de mener une campagne de sensibilisation auprès des élus locaux. Mais c'est pareil, les communes ont de moins en moins de personnels. Ce sont plutôt les communautés de communes qui recrutent avec des bassins d'emploi plus larges, qui font que les gens ne peuvent être disponibles tout le temps. Le cantonnier du village qui était toujours sur la commune a peu à peu disparu. Et maintenant, c'est un employé de la communauté de communes qui est très sollicité et parfois loin de son centre de secours.

Et j'espère que dans le lot, il y en aura même pour prendre ma place dans quelques années

Vous recrutez des pompiers volontaires entre 16 ans pour les plus jeunes, et 60 ans. Mais est-ce que vous vous heurtez à un problème de génération ?

Non. Dans les générations que vous avez de tout. Vous avez d'excellents jeunes. Nous en recrutons beaucoup dans nos sections de jeunes sapeurs-pompiers. A partir de 12-13 ans, nous avons une dizaine de sections. On a 200 jeunes sur le département qui sont très motivés, à qui on inculque des valeurs. Ces jeunes deviennent souvent pompier volontaire, voire pompier professionnel. Et j'espère que dans le lot, il y en aura même pour prendre ma place dans quelques années (sourire).

C'est une voie presque royale pour devenir pompier professionnel de commencer par être pompier volontaire ?

Ce n'est pas la voie royale, mais c'est une voie privilégiée. C'est vrai que quelqu'un qui adhère à nos valeurs de collectif, d'engagement, de disponibilité, de don de soi et d'entraide, c'est vrai que ce sera plus facile pour quelqu'un qui a déjà éprouvé un peu ce stress et cette adrénaline de partir en intervention, plutôt que quelqu'un qui va découvrir un métier. Et pour faire 40 ans de carrière, on préfère, c'est vrai, passer par ces jeunes volontaires qui sont vraiment une très belle antichambre.

le colonel Didier Marcaillou, directeur du SDIS 17, invité de la matinale de France Bleu La Rochelle © Radio France - Eric Le Bihan

Vous cherchez aussi des saisonniers. C'est une des spécificités du département de la Charente-Maritime, avec le littoral et toutes ces plages à surveiller. Là aussi, vous manquez de monde ?

Oui, comme d'autres, nous recherchons des saisonniers de deux types, soit des jeunes surveillants de baignade pour les postes de secours des plages, soit des pompiers volontaires pour faire la saison d'été et nous renforcer. Puisque l'été, nous avons beaucoup plus d'interventions avec le tourisme dans le département, on a beaucoup plus de monde.

Et une des activités très importante pour les pompiers de la Charente-Maritime, ce sont les feux de forêt.

Oui, nous avons différents massifs forestiers dans le département. Actuellement, le stress hydrique est plutôt sur l'Aunis et donc sur les plaines céréalières, donc ce sera plutôt un risque sur la récolte du blé au mois de juillet. Mais c'est vrai que l'été, on a ce risque de feux de forêt qui est quand même assez prégnant, et notamment dans le massif de la double Saintongeaise.