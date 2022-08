Pompiers volontaires : les départements de France demandent "une revalorisation de leur indemnité horaire"

Après un été 2022 marqué par les incendies de forêts, les départements de France interpellent ce lundi le gouvernement, et l'appellent dans un communiqué à "revaloriser l'indemnité horaire des pompiers volontaires à hauteur de 3,5%".

Leur mobilisation a été exemplaire lors des incendies qui ont marqué cet été 2022. Il y a actuellement 198.000 pompiers volontaires en France, soit 80% de l'effectif global des sapeurs-pompiers, mais pour faire face à l'intensification prévisible des incendies dans les années à venir, il en faudrait 50.000 de plus selon la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Afin de lutter contre "la crise des vocations", les départements de France appellent à "revaloriser l'indemnité horaire des pompiers volontaires à hauteur de 3,5%", ce lundi dans un communiqué.

"Dans le scénario moyen de réchauffement prévu par le GIEC, le nombre de départs de feu devrait progresser en France d’ici à 2050 et nous craignons l’arrivée de feux extrêmes, particulièrement difficiles à maîtriser", explique François Sauvadet, président de départements de France, dans ce communiqué. Selon lui face à cette menace, il faut augmenter le nombre de sapeurs-pompiers volontaires. Nous aurons besoin de renforts, nous aurons besoin de volontaires. Et il est de la responsabilité de l’État de nous accompagner à rendre plus attractif le statut de pompier volontaire", complète François Sauvadet.

Les départements de France demandent au gouvernement de revaloriser "l’indemnité horaire des pompiers volontaires à hauteur de 3,5%", aujourd'hui, un sapeur-pompier volontaire perçoit une indemnisation allant de 8 et 12 euros de l'heure selon son grade. "Cette hausse devra être compensée intégralement par l’État", souligne le communiqué. Ils réclament également une revalorisation de la "Nouvelle Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance", soit la complémentaire retraite promise aux sapeurs-pompiers volontaires.