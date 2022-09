Pompiers volontaires : quels effectifs dans l’Orne ?

La France compte près de 200.000 sapeurs-pompiers volontaires, ils représentent 80 % des effectifs des soldats du feu. Leurs nombres baissent et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé ce week-end, lors du congrès national des sapeurs pompiers, la prochaine création d'un nouveau statut pour les indispensables volontaires, dans le but de faciliter les relations avec les entreprises qui les emploient. Sébastien Planchon, directeur-adjoint du service départemental d'incendie et de secours de l’Orne, fait le point pour son département.

Aujourd'hui, nous sommes 108 sapeurs pompiers professionnels et 1.500 volontaires répartis dans nos 45 centres de secours. Avec des difficultés sur certains centres de secours. Des problématiques de pompiers volontaires en nombre insuffisant. Mais je sais que c'est quelque chose de plutôt anecdotique dans l’ensemble, puisqu'on arrive à assurer le secours du quotidien sans contraintes.

France Bleu : Quels sont les critères demandés aux personnes qui voudraient devenir pompier volontaire?

Sébastien Planchon : On fait une sélection par rapport à l'âge dans un premier temps. Il faut avoir plus de seize ans et moins de soixante ans. Pour le reste, ceux qui ont envie de s'engager et d'offrir de leur temps au contact de la population, sont les bienvenus.

France Bleu : Est-ce que les images fortes de cet été, ces incendies y compris dans l'Orne, ont frappé l'opinion et incité certaines personnes à se dire pourquoi pas moi?

Sébastien Planchon : Je le souhaite en tout cas. Mais aujourd'hui, on n'en voit pas encore les effets. Courant octobre, nous pourrons mesurer s’il y a un engouement nouveau après ces événements. Pour l’instant, nous conservons dans notre département des recrutements qui se font au fil de l'eau, à intervalles périodiques. mais on a des gens qui souhaitent s'engager pour ce modèle de sécurité civile à la française, reposant sur des hommes et des femmes qui, du coup, en complément de leur activité professionnelle et sur leur temps personnel, viennent s'engager au profit des autres.

France Bleu : Ce week-end, à Nancy lors du 128ᵉ congrès national des sapeurs pompiers, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a dit vouloir un statut particulier pour les pompiers volontaires pour qu'ils soient plus facilement mobilisables. Ça va dans le bon sens ?

Sébastien Planchon : On verra bien exactement ce qu'il en sortira. Il y a aujourd'hui cette réflexion posée sur la table. Ce qui est très important pour nous en tout cas, c'est cette relation au territoire et avec les employeurs publics et privés. La problématique, c'est de 8 h à 20 h, le temps où les pompiers volontaires sont tous en activité professionnelle. Donc c'est un déséquilibre permanent qu'il faut arriver à organiser au mieux, au contact avec nos collectivités publiques et privées, les employeurs des sapeurs pompiers volontaires.