Ponchâteau : l'histoire se termine bien pour l'apprenti carreleur menacé d'expulsion

Ibrahima avec ses patrons, Alain et Véronique Ecobichon

C'est la fin de deux ans de combat et un immense soulagement pour Ibrahima Barry et ses patrons, à Ponchâteau. Le jeune Guinéen vient d'avoir la confirmation qu'il va être régularisé. Le jeune homme de 20 ans, apprenti carreleur, était menacé d'expulsion depuis janvier 2020.

L'avenir de leur entreprise en jeu

Pendant des mois, ses patrons, Alain et Véronique Ecobichon, ont fait tout ce qu'ils ont pu pour aider leur apprenti à obtenir des papiers. Il en allait de la survie de leur entreprise, puisqu'ils n'arrivaient à embaucher personne, c'est ce qu'ils nous confiaient fin novembre. Ils avaient même écrit à l'Élysée. En vain. Alors ils ont lancé une pétition sur Internet qui a recueilli plus de 23.000 signatures. Ils ont aussi raconté leur histoire et celle du jeune homme sur notre antenne.

J'ai entendu la tutrice de cet apprenti sur France Bleu

C'est à ce moment-là que le préfet de Loire-Atlantique, Didier Martin, a demandé à ses services de réexaminer le dossier d'Ibrahima. "J'ai entendu la tutrice de cet apprenti sur votre antenne, sur France Bleu. Évidemment, c'est normal, elle n'a pas tous les éléments s'agissant de sa situation. Il y a quand même des décisions de justice défavorables qui le concernent. Pour autant, j'ai demandé à mes services de réinstruire son dossier et de vérifier les engagements que l'entreprise est en mesure de prendre. J'aimerais bien savoir quel contrat de travail ils sont prêts, éventuellement, à lui proposer. S'agit-il d'un CDI ? Et puis, j'aimerais savoir également quelles sont les possibilités qui lui sont offertes d'accéder à un logement digne et pérenne."

Embauché en CDI

Deux semaines plus tard, la situation est débloquée. Ibrahima va bien être régularisé, la préfecture lui en a donné la confirmation. Il attend encore de savoir quel type de papiers lui sont accordés mais il va pouvoir être embauché en CDI dans l'entreprise d'Alain et Véronique Ecobichon qui s'engagent à l'aider à trouver un logement.