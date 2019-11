Pons : des plaques funéraires entièrement personnalisées à commander sur internet

Pons, France

Une plaque funéraire ne doit pas forcément être standard, noire et en granit. C'est avec cette idée en tête que Tiffany et Yoann Sarrazin ont cofondé à Pons, au sud de la Charente-Maritime, Iqoniq il y a un an. L'entreprise propose des plaques entièrement personnalisables. Le principe est simple : grâce à un configurateur sur son site internet on peut tout choisir: de la forme de la plaque à la police d'écriture en passant par la taille de la photo et la matière. "L'idée c'est de réaliser une plaque unique pour rendre le meilleur hommage possible au proche disparu " explique Tiffany Sarrazin.

Alors, chez Iqoniq, tout est possible. Et c'était loin d'être évident dans un secteur souvent très tabou et très conventionnel. "La démarche classique c'est d'aller chez des pompes funèbres et de choisir sur un catalogue mais il y a toujours quelqu'un avec vous qui vous regarde. Avec la _personnalisation en ligne_, c'est plus intime et on peut mettre ce qu'on veut, un message humoristique par exemple qui serait, encore une fois, la meilleure façon de rendre hommage au défunt mais qu'on oserait pas demander à quelqu'un."

Faire une plaque pour honorer la mémoire de son animal de compagnie disparu, plus facile à créer en ligne qu'à demander dans une boutique de pompes funèbres. - IQONIQ

Des plaques funéraires plus tendances

Les plaques d'Iqoniq se veulent aussi plus modernes avec des matériaux comme le verre synthétique, plus léger et plus épuré que le traditionnel granit. Et il y a une raison à cela selon Tiffany Sarrazin : "on a fait un _gros travail de design_, on a enlevé les bronzes, les visseries pour mettre en valeur le message et la photo". Pour aller encore plus loin, la plaque funéraire peut même être une oeuvre d'art grâce à des séries limitées en collaboration avec des artistes, dessinateurs, illustrateurs ou spécialistes de bande dessinée. L'entreprise vient d'ailleurs de lancer une collection avec l'illustratrice bordelaise Line Pauvert composé de deux plaques "L'Arbre aux Papillons" et "L'Oiseau Lune".

Les plaques peuvent aussi prendre des formes plus originales que dans les pompes funèbres classiques. - IQONIQ

Evidemment, cette personnalisation totale pour une nouvelle façon de porter le deuil a un prix : les plaques d'Iqoniq sont en moyenne deux à trois fois plus chères que les modèles classiques.