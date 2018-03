Normandie, France

Dans l'Eure, à Pont-Audemer, les gens en état d'ébriété qui sont ramassés par la police et conduits vers l'hôpital devront payer 120€. Cette décision a été votée en conseil municipal le 27 février dernier et est applicable depuis début mars. Le maire de Pont-Audemer explique qu'il veut ainsi responsabiliser les habitants et non les sanctionner.

Selon le maire, Michel Leroux, les personnes visées par cette mesure ne sont pas les fêtards mais les gens qui se mettent en danger et qui "jouent avec la police", et qui ne respectent pas le service public : "Le service public a un coût, on peut en user mais pas en abuser. C'est une volonté pédagogique."

à lire Être ivre dans les rues de Valence vous coûtera bientôt 150 euros

L'association Alcool assistance Pont-Audemer est sceptique. Pascal fait partie de l'association, il a arrêté de boire en 2003 : "Faire payer 120€ aux gens ivres ramassés par la police, ça va les buter et ce n'est pas sûr qu'ils payent, certains vont préférer dépenser cet argent pour de l'alcool."

Ces amendes permettraient de couvrir les frais engagés lors de la prise en charge. Des mesures similaires existent déjà à Valence, Orléans ou encore Saint-Malo.