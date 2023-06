Pont-Audemer : deux dentistes roumains récemment arrivés quittent déjà la ville, victimes d'insultes racistes

Certains les ont traités de "voleurs", sont entrés dans leur salle de soins, les ont insultés, excédés. Deux dentistes de la maison médicale de Pont-Audemer s'apprêtent à plier bagages. Roumains et auparavant installés à Rouen, ils sont arrivés il y a moins d'un an dans ce pôle de santé flambant neuf. De beaux locaux et du nouveau matériel, l'endroit avait tout pour plaire à ces deux jeunes dentistes.

Mais tout a vite changé. Ces insultes, relativement récurrentes selon la mairie, ont lassé les deux praticiens. Sur la porte de leurs deux salles de soins, un autocollant "ne pas entrer sans autorisation". Ils sont les seuls à en avoir mis parmi la dizaine de médecins installés ici. Ils ne parlent pas au micro, mais confirment les insultes, comme des "soucis administratifs". Mais les relations sont très fluides avec la mairie disent-ils. Mairie qui avait mis de longs mois à trouver des dentistes pour venir ici. Le département de l'Eure est le plus important désert médical de France métropolitaine et les spécialistes y sont parfois très durs à trouver.

Ils prévoient de partir à la fin du mois, le temps de finir les dossiers en cours, et ne prennent pas de nouveaux clients. Cela désole Quentin, arrivé dans la ville il y a deux ans, et qui n'a toujours pas trouvé de dentiste : "S'il faut faire 30 ou 45 minutes de route pour en trouver un, c'est compliqué, dit-il. J'ai trouvé un généraliste mais pas de dentiste." Sur les plaintes de racisme des praticiens, il s'indigne : "On est en 2023, on s'en fiche de la nationalité, de la couleur, s'il y a beaucoup de médecins étrangers c'est parce qu'ils le méritent."

Frédéric, lui, a fait trente minutes de route pour aller voir l'un des deux dentistes partants. Il l'apprend, ce sera son dernier rendez-vous avec lui : "Il était gentil, prévenant, ne faisait pas mal, c'est dommage. Quant au racisme, c'est désolant, tant que les soins sont là, c'est tout ce qu'on demande". Il s'inquiète, où pourra-t-il se faire soigner les dents désormais ?

Les deux seuls dentistes de la maison médicale sur le départ, ils seront peut-être rapidement remplacés. En attendant, des centaines de patients se retrouvent démunis. Siradjoudine Zeinou, autre dentiste de Pont-Audemer, ne pourra pas les accueillir : "J'ai déjà plus de 15.000 clients, quand les nouveaux dentistes sont arrivés, on a pu leur donner un peu de nos patients, mais là, on va devoir en refuser. On n'a que deux bras, on est surchargés."

Il y a six dentistes à Pont-Audemer, et il est très difficile d'intégrer leur patientèle. D'autant que tous sont déjà âgés. "On est tous au-dessus de 60 ans, témoigne le Docteur Zeinou. On va partir à la retraite. Donc là, ça m'inquiète. L'Eure est un désert médical depuis longtemps mais cela s'empire. La prochaine étape c'est d'aller jusqu'à Caen, Rouen ou Le Havre pour des soins..." Lui dit aussi avoir déjà été victime de racisme dans sa carrière, mais pas à Pont-Audemer. Il espère encore convaincre ses collègues de rester et se tient à disposition pour offrir de l'aide.