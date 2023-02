Pont-Audemer : les gendarmes organisent des permanences dans les mairies de leur secteur

Dans la salle du conseil municipal de Bourneville-Sainte-Croix (Eure) ce mardi soir du début du mois de janvier, deux gendarmes ont pris place, aux côtés de la maire Gwendoline Presles qui les accueille bien volontiers. "La gendarmerie ce n'est pas que de la répression, c'est aussi du service à la population" souligne l'élue. "La gendarmerie propose des conseils et il faut que cela se sache" poursuit la maire pour qui il est important également en tant qu'élue locale de pouvoir compter sur la gendarmerie comme "soutien" parfois pour des problèmes de voisinages par exemple.

C'est justement un conflit de avec son voisin qui a fait venir ce soir-là un habitant de la commune. Il expose pendant de longues minutes les problèmes qu'il rencontre depuis plus de 20 ans avec son voisin d'à côté. Les gendarmes écoutent attentivement. Cette écoute, il aurait pu la trouver à la brigade assurent les militaires mais ils conviennent que sans doute ici c'est plus simple. L'habitant lui-même a saisi cette occasion de voir les gendarmes dans sa commune plutôt que de se déplacer jusqu'à la gendarmerie. "J'y serai aller" affirme-t-il mais le pas a été peut-être plus facile à franchir.

A la fin de la discussion, les militaires lui proposent d'aller parler à son voisin à l'occasion d'une patrouille et l'incitent également à déposer une main-courante qu'ils peuvent enregistrer sur place. "Nous pouvons aussi prendre des plaintes, nous pouvons faire l'ensemble de missions de gendarmerie à l'extérieur de nos brigades" explique le capitaine Olivier Seynaeve, le commandant de la compagnie de Pont-Audemer, à l'initiative de ces permanences.

Créer du lien et être au contact de la population

"C'est dans l'ADN de la gendarmerie d'être au coeur de la population, d'être au plus proche de la population. Et l'idée c'est vraiment de créer du lien" poursuit le gendarme tandis que ces collègues accueillent un autre habitant. Lui est venu montrer un SMS qu'il a reçu. Une tentative d'arnaque à la vignette Crit'air à laquelle les gendarmes sont habitués et contre laquelle ils mettent en garde l'habitant lequel est producteur de pommes de terre. Il en vient à parler d'agressions verbales voire physiques dont il a été victime il y a plusieurs mois alors qu'il travaillait et pour lesquelles ils n'avaient pas porté plainte.

Lors des permanences, les gendarmes peuvent s'acquitter de toutes leurs missions et même enregistrer des plaintes © Radio France - Bénédicte Robin

"Il ne faut pas hésiter à nous parler de ces choses-là, à nous appeler" plaident les gendarmes avides d'informations sur ce qu'il peut se passer sur leur territoire. "Parfois on apprend des choses par hasard et c'est dommage" dit l'un d'eux. "Car nous avons besoin de savoir ce qu'il se passe pour mieux identifier des phénomènes et faire avancer des enquêtes" souligne-t-il prenant l'exemple des vols de GPS sur des tracteurs qui se multiplient en ce moment. "Nous pouvons aussi alerter les agriculteurs et les prévenir quand nous savons qu'il peut se passer des choses" explique encore le militaire.

L'occasion de faire remonter des informations

Au bout du compte, ce genre de témoignages est précieux. "En temps normal, ce monsieur n'aurait pas passé l'accueil avec sa tentative d'arnaque par téléphone et nous n'aurions donc pas eu cette conversation" explique encore l'un des gendarmes.

"Certaines personnes ont aussi du mal à franchir la porte de la gendarmerie" enchaîne le capitaine Seynaeve et "notamment dans certains cas extrême comme les violences intra-familiales alors que dans un cadre plus neutre, cela peut faciliter le dialogue" souligne-t-il.

"Les gens ont peu parfois de nous déranger, mais on est là pour ça !" conclut l'un des gendarmes.

