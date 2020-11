Pont-de-Beauvoisin : un hommage organisé deux ans après la mort d'une Gilet jaune renversée par une voiture

C'était il y a deux ans. Le 17 novembre 2018, 282 000 Gilets jaunes manifestaient partout en France contre la hausse du prix des carburants. En Savoie, cette première journée de mobilisation avait aussi été endeuillée par le mort d'une manifestante au Pont-de-Beauvoisin. Chantal Mazet, une retraitée de 63 ans et habitante de Domessin, avait été renversée par une voiture qui avait forcé un barrage.

Déposer une fleur, une couronne ou une fleur jaune "en souvenir de Chantal"

A l'occasion de ce deuxième anniversaire, un hommage est organisé sur place ce mardi matin à 10 heures, et malgré le confinement. "Cette année, j'avais l'intention de m'y rendre pour déposer une fleur", explique Pierre Billon, ancien Gilet jaune de Pont-de-Beauvoisin, qui avait organisé la cérémonie d'hommage de l'an dernier, près de l'endroit où Chantal est morte et où une plaque commémorative a d'ailleurs été installée.

Une plaque commémorative a été installée. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Il ne faut pas qu'elle tombe dans l'oubli

"Mais des anciens Gilets jaunes et d'autres m'ont demandé si quelque chose était organisé, alors j'ai mis un message sur notre page Facebook", confie l'artisan à la retraite. "On n'a pas demandé d'autorisation, donc j'ai conseillé aux gens de venir avec une attestation comme s'ils allaient faire leurs courses. L'idée, c'est juste de passer pour déposer une fleur, une couronne ou une plante jaune, en souvenir de Chantal."

Capture d'écran Facebook.

"Il ne faut pas qu'elle tombe dans l'oubli", ajoute Pierre Billon. "Elle n'a même pas profité d'une année de retraite. Elle revendiquait des choses pour les autres et n'avait rien demandé." Sur Facebook, une des filles de Chantal Mazet a annoncé qu'elle participerait à l'hommage, en invitant les participants à respecter les règles de distanciation sociale et le port du masque.