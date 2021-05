Pont de l'Ascension : à Marseille, certains en profitent pour se faire vacciner

" Tous sur le pont", c'est l'opération déployée durant ce weekend de l’ascension dans notre région, pour accompagner le dé confinement progressif. Avec un double objectif : accélérer la vaccination et encourager les personnes à se faire dépister régulièrement. Depuis mercredi, tous les adultes peuvent en théorie se rendre dans un centre de vaccination pour recevoir une première injection, sans condition d'âge ou de santé, et sans avoir à tricher en déclarant une comorbidité sur les différentes plateformes de rendez-vous. Des créneaux supplémentaires se sont ouverts, souvent la veille pour le lendemain. Conséquence, de nombreux marseillais et autres profitent de ce pont de 4 jours, pour s'inscrire en dernière minute et venir se faire vacciner au stade vélodrome ou au parc Chanot.

Objectif du gouvernement : 20 millions de primo-vaccinés le 15 mai

Les deux centres de vaccination du 8e arrondissement tournent à plein régime. Plus de 100 Marins Pompiers sont mobilisés sur les 4 jours, une cinquantaine de médecins et d'infirmières. A raison d'un rendez vous toutes les 5 minutes, près de 24 000 personnes vont recevoir d'ici dimanche soir une dose de Pfizer ou Moderna. Florence et sa fille Anne Sophie ont pris rendez vous la veille pour le lendemain "je travaille et les créneaux habituels ne me sont pas accessibles étant donné mes horaires, donc j'ai profité de ce jour férié, c'est très pratique" précise Florence "mon objectif est qu'on puisse tous revivre normalement et retravailler normalement parce que l'année passée a été très compliquée ". Mêmes motivations pour sa fille Anne Sophie, 20 ans "j'ai décidé de me faire vacciner pour simplement pouvoir de nouveau étudier normalement, retourner à la fac, voyager, aller dans un bar; et si il faut passer par un "pass sanitaire", pourquoi pas, ce sera toujours mieux que de rester une année chez soi sans voir personne et étudier devant son ordinateur." Ceux qui n'ont pas pris rendez vous peuvent toujours se présenter en fin d'après midi, vers 16h30- 17h, les doses restantes, suite à des rendez vous non honorés, sont mises à disposition des candidats de la liste complémentaire qui n'ont pas pu prendre rendez vous.