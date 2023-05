Pont de l'Ascension : dimanche noir sur les routes, "le jour le plus chargé de l'année" selon Bison Futé

Si vous le pouvez, évitez de prendre votre voiture ce dimanche. La journée s'annonce extrêmement compliquée sur les routes de France après le pont de l'Ascension. Bison Futé voit noir pour ce 21 mai dans le sens des retours, cela devrait même être "le jour le plus chargé de l'année". Les autorités nous recommandent "dans la mesure du possible, de décaler les déplacements pour éviter de prendre la route ce jour-là". Ce samedi est en revanche classé vert dans le sens des départs comme des retours.

Jeudi déjà, 726 km de bouchons cumulés ont été enregistrés

Des bouchons attendus toute la journée

Ce dimanche, les retours vers les grandes agglomérations généreront des bouchons et des ralentissements sur tous les grands axes du pays. Les difficultés les plus importantes sont attendues entre Paris et la Normandie, entre la capitale et la Bretagne, mais aussi entre en direction de la région Centre-Val-de-Loire ou encore entre Lyon ou Toulouse et la Méditerranée.

Si vous avez profité de ce long week-end pour vous ressourcer au bord de la mer, vous risquez de rencontrer du monde sur les routes, notamment entre Lille et les plages du Nord, entre Bordeaux et la côte aquitaine ou charentaise, l'Espagne et l'Andorre. De manière générale, il y aura énormément de monde sur l’A6, l’A7, l’A9, l’A10, l’A11, l’A13 et sur la N165.

Selon Bison Futé, ces difficultés seront présentes dès la fin de matinée et perdureront jusque très tard dans la soirée, particulièrement en Île-de-France.

Les conseils de Bison Futé

Pour ce dimanche, Bison Futé vous donne quelques conseils pour éviter de vous retrouver dans les embouteillages :

rejoignez ou traversez l’Île-de-France et les grandes métropoles avant 12h,

éviter l’autoroute A13, entre Caen et Paris, de 10h à 21h,

évitez l’autoroute A11 entre Nantes et Paris, de 9h à minuit,

évitez la nationale 165, entre Quimper et Nantes, de 10h à 19h,

évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Paris, de 11h à minuit,

évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Lyon, de 9h à minuit,

évitez l’autoroute A9, entre l’Espagne et Orange, de 16h à 19h, et entre Montpellier et Orange, de 9h à 23h,

évitez l’autoroute A61 entre Narbonne et Toulouse, de 11h à minuit,

évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 11h à minuit.