Pont de l'ascension : l'aire d'autoroute de la Mayenne, près de Laval, prise d'assaut par les touristes

Ça fleurait bon les vacances ce jeudi midi sur l'aire d'autoroute de la Mayenne, à Bonchamp-lès-Laval. De nombreux touristes, souvent originaires de région parisienne, étaient sur la route direction la Bretagne pour ce week-end prolongé. La Mayenne est donc idéalement située, entre la Paris et la Bretagne, pour une pause déjeuner. Les places de stationnement ont vite été prises d'assaut, tout comme les tables de pique-nique.

Difficile de trouver une place de stationnement et une table pour manger ce jeudi midi sur l'aire de la Mayenne, près de Laval. © Radio France

"Ma nièce fait le DJ dans la voiture"

Beaucoup d'automobilistes croisés sur l'aire de la Mayenne viennent de Paris et de région parisienne. Tous vont passer ce week-end prolongé de l'Ascension en Bretagne. Najoua et sa famille se rendent par exemple à Perros-Guirec dans les Côtes-d'Armor. Avec la fin du rayon des 10 kilomètres autorisé pour se déplacer, c'était l'occasion de se changer les idées. "On est parti à la première occasion. _Ça permet de respirer, de changer d'air_. Et de reprendre le travail en meilleure condition", sourit cette mère de famille, qui mange debout sur une table en hauteur avec ses enfants et son mari.

Sur cette aire d'autoroute, on croise aussi des covoiturages : ils reprennent progressivement malgré le contexte sanitaire. C'est l'option choisie par Marin, originaire région parisienne, pour se rendre à Sarzeau, dans le Morbihan. "La cuisine des autoroutes, c'est top, j'adore. C'est raffiné et pas cher : c'est de la grande gastronomie française", sourit-il, ironique.

Les familles sont nombreuses à partir en ce week-end prolongé. Marianne, par exemple, se rend avec sa famille à un mariage près de Paimpol dans les Côtes-d'Armor. "Tout cela se fait dans une très bonne ambiance. J'ai ma nièce, Jeanne, qui nous fait le DJ dans la voiture. Et finalement, on n'a pas vu le trajet passer pour l'instant", se réjouit cette touriste originaire de Paris. Elle a rejoint sa sœur jumelle à Orléans afin de faire un voyage commun.

Marianne, Marjorie, sa soeur jumelle, et ses trois enfants ont fait la route depuis Orléans direction les Côtes-d'Armor pour le mariage de leur cousin. © Radio France

Pour les familles avec des enfants en bas âge, c'est plus compliqué de passer un trajet tranquille. Benjamin, un père de famille, redouble d'inventivité pour occuper son bébé et sa fille de 4 ans. "On chante des chansons et des comptines. On essaye de faire des jeux de devinettes, et un peu d'écrans : on y passe quand même, on est obligés. Et dès qu'on peut, on s'arrête", décrit-il. Pour cette famille, originaire de région parisienne, direction Montcontour dans les Côtes-d'Armor, département décidément très prisé en ce week-end prolongé.