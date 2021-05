PHOTOS - Pont de l'Ascension : les touristes sont au rendez-vous en Provence

Comme prévu, le week-end de l'Ascension, le seul du mois de mai, fait le plein en Provence. Beaucoup de touristes, parfois venus de loin, sont venus prendre un peu de soleil et l'air de la mer. Exemples à Carry-le-Rouet et Saint-Cyr-sur-Mer.

On s'en doutait, après avoir pris connaissance des taux de réservation dans les gîtes ou les hôtels de Provence : jusqu'à 99% de remplissage pour les Gîtes de France dans les Bouches-du-Rhône par exemple pour ce week-end de l'Ascension. C'est tout simplement "une année record", pour la directrice des Gîtes de France dans le département.

Confirmation dès ce jeudi matin, sur le marché de Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône). Il y a du monde devant les étals, des visiteurs qui ont parfois parcouru pas mal de route avant de trouver le soleil : "c'est un regain de vie et un bon rayon de soleil ! (...) Ça fait du bien car il pleut beaucoup à Nantes en ce moment", nous disent les touristes du week-end.

"On m'a conseillé de venir ici pour profiter du soleil" - Paroles de touristes à Carry-le-Rouet Copier

Balade au soleil pour ce jeudi de l'Ascension à Carry-le-Rouet © Radio France - Lou Momège

Dans le Var, beaucoup de communes font le plein, comme Saint-Tropez ou Saint-Cyr-sur-Mer. Ici, des vacanciers arrivés de Normandie ou de Paris par exemple se donnent rendez-vous sur la plage ou chez le glacier. Casquettes et lunettes de soleil, Séverine se promène en famille au bord de mer : "Je viens de Grenoble où il pleut beaucoup ! On profite de faire plus de 10 km...". Lionel, le Normand vacciné, se régale d'une glace en se sentant "plus libre (...) c'est presque un retour à la normale".

"On est parti à quatre heures du matin pour arriver ici ! Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de vacances, peu importe la température de l'eau !"-Gor, touriste parisien qui n'hésite pas à glisser les pieds dans une eau à 15 degrés

Pascal, le glacier, le confirme : il voit défiler des touristes venus de toute la France : "les gens sortent, ils n'attendent que ça, ils se régalent, c'est fantastique pour nous !". Gor, est quant à lui l'un des rares courageux à plonger un pied dans l'eau à 15 degrés de la plage des Lecques "On est parti à quatre heures du matin pour arriver ici ! Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de vacances, peu importe la température de l'eau !".

Bars fermés ? C'est le glacier qui prend le relais à Saint-Cyr-sur-Mer © Radio France - Bruno Blanzat