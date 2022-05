Pont de l'Ascension : mercredi et jeudi rouges, dimanche noir sur les routes selon Bison futé

Jeudi 26 mai est un jour férié et vous avez peut-être décidé de faire le pont. Vous ne serez pas tout seul à circuler pour ce grand weekend de l'Ascension. Mercredi et jeudi sont classés rouges pour les départs, dimanche est noir pour les retours. Voici les prévisions pour l'Ile-de-France notamment.

Si vous ne travaillez pas jeudi 26 mai, vous avez peut-être décidé de faire le pont et de prendre la route pour quelques jours de repos. Certains d'entre vous vont même partir dès mercredi après-midi. Pour ce pont de l'Ascension, la circulation sera dense en Ile-de-France comme partout en France. Pour éviter les bouchons, notez ce que prévoit Bison futé de mercredi à dimanche.

En Ile-de-France

Les difficultés sur les routes vont être importantes dès mercredi après-midi et jeudi matin pour les départs. Vous serez nombreux à relier Paris à la Normandie ou encore la Bretagne. Bouchons attendus aussi pour ceux qui vont se rendre dans le Centre-Val-de-Loire. La journée est classée rouge par Bison futé.

Pour les retours dimanche, il y aura beaucoup de monde sur les routes depuis le milieu de la matinée jusqu'à tard dans la soirée. La journée est classée noire.

Mercredi 25 mai

En Île-de-France, la circulation sera très dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6 dès la fin de la matinée et, dans l’après-midi, des difficultés de circulation sont attendues sur l’autoroute A13 et les principales radiales et rocades convergentes vers les autoroutes A6 et A10 jusqu’en début de soirée.

Les conseils de Bison futé

quittez ou traversez l’Île-de-France et les grandes métropoles avant 12h

évitez l’autoroute A1, entre Paris et Senlis, de 16h à 19h

évitez l’autoroute A13, entre Paris et Rouen, de 10h à 20h

évitez l’autoroute A11, entre Paris et Angers, de 15h à 19h

Jeudi 26 mai

En Île-de-France, la circulation sera très dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6, sur l’autoroute A13, A86 et sur le boulevard périphérique dès le début de la matinée et jusqu’en milieu d’après-midi.

Les conseils de Bison futé

quittez ou traversez l’Île-de-France avant 7h

évitez l’autoroute A1, entre Paris et Senlis, de 10h à 12h

éviter l’autoroute A13, entre Paris et Caen, de 8h à 17h

évitez l’autoroute A11, entre Paris et Angers, de 9h à 13h

Dimanche 29 mai

En Île-de-France, la circulation sera extrêmement difficile sur les axes convergeant vers Paris dès la fin de la matinée jusqu’à 23h voire minuit, essentiellement sur les autoroutes A6 et A10. Les temps de passages aux barrières de péage des autoroutes devraient être relativement importants.

Les conseils de Bison futé

regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 12h

éviter l’autoroute A1, entre Senlis et Paris, de 15h à 19h

éviter l’autoroute A13, entre Rouen et Paris, de 10h à 19h

évitez l’autoroute A11, entre Nantes et Paris, de 10h à 19h

évitez l’autoroute A10, entre Poitiers et Paris de 11h à 21h

Au niveau national

Mercredi 25 mai a été classé rouge dans toute la France

Des difficultés sont prévues entre Lyon ou Toulouse et la Méditerranée, entre Lille et les plages du Nord, entre Bordeaux et la côte aquitaine ou charentaise, l’Espagne et l’Andorre mercredi après-midi dans le sens des départs et dimanche dans le sens des retours.

Les prévisions Bison Futé du 25 mai 2022 - Bison Futé

Jeudi 26 mai, dans le sens des départs et encore rouge

La circulation sera difficile jeudi au niveau national et très difficile en région Auvergne-Rhône-Alpes notamment sur l’autoroute A7, entre Lyon et Orange et dans le Sud-Ouest sur l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne.

Les prévisions Bison Futé du 26 mai 2022. - Bison Futé

Dimanche 29 mai, est classé noir dans le sens des retours

De manière générale, les retours vers les grandes métropoles généreront des bouchons et des ralentissements sur les grands axes du pays. Les principales difficultés sont attendues dans le Sud sur les autoroutes A7, A8, A9, A61 et A75, en Rhône-Alpes sur l’A7, dans l’Ouest et le Centre sur les autoroutes A10, A11, A13, A20 et A71, en Bretagne, sur l’A81, A83, N12 et la N157.