Pont de l'Ascension : plus de 500 km de bouchons cumulés à la mi-journée

Bison Futé a enregistré ce dimanche à la mi-journée plus de 500 km de bouchons cumulés au niveau national, un niveau jugé "inhabituel". En cette fin de long week-end de l'Ascension, la journée a été classée noire dans le sens des retours , sur tous les grands axes du pays. Ce dimanche devrait même être "le jour le plus chargé de l'année", selon Bison Futé.

Les difficultés sont très importantes du côté de l'A75 (Clermont-Ferrand à Béziers), avec plus de 130 km de bouchons vers midi, l'A13 (autoroute de Normandie), avec 70 km environ ou encore l'A9 (Perpignan à Orange), avec 60 km tout comme l'A7 (Marseille vers Lyon).

Selon Bison Futé, ces difficultés seront présentes jusque très tard dans la soirée, particulièrement en Île-de-France. Mais aussi entre Paris et la Normandie ou la Bretagne, en Centre-Val-de-Loire, entre Lyon ou Toulouse et la Méditerranée, entre Lille et les plages du Nord, entre Bordeaux et la côte aquitaine ou charentaise, l'Espagne et l'Andorre.

Vitesse abaissée à 110 km/h sur certaines autoroutes

Pour limiter les bouchons, Vinci Autoroutes a mis en place "une régulation des temps de trafic, notamment sur l'A7". La vitesse est ainsi abaissée à 110 km/h au lieu de 130. "Cela permet de fluidifier au maximum la circulation et d'éviter l'effet entonnoir où tout le monde se retrouve à l'arrêt", explique Damien Leulier, responsable prévention au sein de Vinci Autoroutes sur franceinfo.

"Nous demandons aux automobilistes de respecter la régulation" de vitesse, a insisté le responsable d’astreinte du centre d’information trafic de Saint-Arnoult (Yvelines). Selon lui, "les temps de parcours vont continuer à augmenter" ce dimanche.

Les conseils de Bison Futé

