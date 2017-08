Pont-de-Ruan : un week-end de championnat de France de Rallycross

C'est ce week-end la sixième étape des championnats de France de Rallycross, à Pont-de-Ruan, au sud de l'Indre-et-Loire, près de Saché. Le Rallycross, un sport automobile moins connu que la Formule 1, mais tout aussi impressionnant, voire plus !

Tout le monde connait la Formule 1. Tout le monde ne connait pas le Rallycross. "C'est une des disciplines les plus spectaculaires de toutes les disciplines automobiles.", commence Guerlain Chicherit, une des stars de l'étape. "Les voitures de Rallycross sont les voitures les plus rapides et les circuits sont très intenses car très courts."

120 k/h en quelques secondes

Jusqu'à 120 kilomètres/heure en deux ou trois secondes, les voitures de Rallycross sont en effet impressionnantes. Les 4000 spectateurs présents ce samedi sont ravis : "C'est une fête du spectacle, ce rallycross !", s'exclame l'un d'eux, les yeux rivés sur la course.

La Touraine, une terre peu propice à l'automobile

Ce week-end, les organisateurs attendent entre 8000 et 9000 personnes au parcours de Pont-de-Ruan. Un chiffre qui peut paraître élevé mais qui est loin des standards des autres étapes. "C'est parce que la Touraine n'est pas forcément une terre où l'automobile est très apprécié", notera Matthieu Anne, de l'organisation.

Championnats de France de Rallycross, à Pont-de-Ruan jusqu'au dimanche 27 août.