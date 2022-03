Pont-du-Château : participation citoyenne pour sécuriser le quartier Saint Jhail

C'est une zone résidentielle plutôt tranquille. Mais cette habitante du quartier Saint Jhail avait besoin d'être rassurée. "Il y a eu des vols dans le lotissement il y a quelques années, le simple fait d'avoir un panneau à l'entrée c'est dissuasif pour les incivilités".

C'est une demande de la population... Patrick Perrin, maire de Pont-du-Château

La rue se termine en cul de sac, pas vraiment l'endroit idéal pour d'éventuels malfaiteurs, mais la population est en demande de sécurité dans cette commune équipée de 25 caméras de vidéo protection insiste le maire Patrick Perrin.

Les signataires de la convention à Pont-du-Château © Radio France - Jean-Pierre Morel

"Nous allons installer une caméra supplémentaire" ajoute Patrick Perrin, "car on constate une baisse de la délinquance depuis la mise en place de la vidéo protection, car c'est bien de la vidéo protection et non de la vidéo surveillance" ajoute le maire de la commune. "La gendarmerie vient au moins trois par semaines, et ça se termine la plupart du temps par des arrestations".

L'objectif n''est pas de se substituer aux forces de l'ordre... Eric Marchal, général commandant adjoint de la gendarmerie pour la région Auvergne-Rhône-Alpes

Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants d'une commune ou d'un quartier et à les associer à la protection de leur environnement. "C'est un outil supplémentaire dans le dispositif pour lutter contre la délinquance" explique le général Eric Marchal, commandant adjoint de la gendarmerie dans la région, "mais le premier réflexe qu'il faut adopter dès lors qu'il y aurait un crime ou un délit flagrant constaté par un citoyen, c'est de faire le 17 et de prévenir les forces de l'ordre, non là c'est de dire dans tel lieu, tel moment, nous avons des problématiques, des rassemblements, des rodéos, des nuisances sonores, pour les porter à la connaissance des autorités compétentes".

Deux autres quartiers de Pont-du-Château étaient déjà engagés dans cette démarche citoyenne. Et un quatrième souhaite en faire prochainement la demande.