Pont-l'Abbé : la rue du Colonel Arnaud Beltrame inaugurée

Ce mercredi 21 septembre, élus et habitants de Pont-l'Abbé ont inauguré la rue Arnaud Beltrame. Le colonel Arnaud Beltrame est mort le 24 mars 2018, après avoir échangé sa place contre une otage lors de l'attaque terroriste à Trèbes. Il aimait particulièrement la Bretagne.

Les habitants se pressent à leurs portails. Ce mercredi 21 septembre, plusieurs dizaines de personnes se sont réunies à l'entrée de l'ancienne rue Youenn Drezen de Pont-l'Abbé. Certains riverains interloqués laissent dépasser leurs têtes des palissades. Ce rassemblement a lieu en hommage au colonel Arnaud Beltrame. En effet, la rue est renommée depuis plus de 2 ans mais l'inauguration officielle a du attendre à cause de la pandémie de covid-19. Plusieurs élus, dont le préfet du Finistère Philippe Mahé, des élèves de l'école de gendarmerie de Châteaulin et des militaires de l'école interarmées EMIA de Coëtquidan étaient présents.

Inauguration de la rue Arnaud Beltrame à Pont-l'Abbé. © Radio France - Marine Clette

Une cérémonie officielle donc ce mercredi, avec une gerbe déposée au pied du panneau. Sur ce dernier on lit donc désormais "Rue Colonel Arnaud Beltrame". Quelques habitants du quartier étaient présents comme Yves et Michel : "C'est un honneur d'avoir cette rue dans notre quartier. C'est important de reconnaitre ce qu'il a fait : risquer et perdre sa vie pour les autres". Ils ont tous les deux vécus la guerre d'Algérie alors ils sont particulièrement touchés par cet hommage.

Un passionné de la Bretagne

Nicolle Beltrame, la mère du colonel était aussi présente : "C'est important parce que moi-même quand je me ballade en France ou à l'étranger, quand je passe devant un nom de rue, je regarde à quoi ça correspond. J'espère que les gens qui passeront là en feront de même, sinon ça deviendra une rue comme une autre", confie la mère.

Il y a plus de 450 rues Arnaud Beltrame en France, mais celles qui sont en Bretagne ont une résonnance particulière. Arnaud Beltrame était passé par l'école militaire interarmées de Coëtquidan, dans le Morbihan ; c'était un passionné de la région : "La Bretagne c'était son amour ! Il en connaissait un rayon ! Il connaissait tous les édifices et toute l'histoire de la région", glisse sa maman, "Il a été à Carcassonne contraint et forcé pour suivre sa femme, mais sa véritable patrie c'était la Bretagne", poursuit Nicolle Beltrame.

Inauguration de la rue Arnaud Beltrame à Pont-l'Abbé. © Radio France - Marine Clette

Le maire de la commune, Stéphane Le Doaré a déposé la gerbe, main dans la main avec la mère du colonel : "Aujourd'hui, en France, en 2018, des hommes et des femmes donnaient leur vie pour continuer à vivre dans un pays libre. Il n'y a eu aucune difficulté à proposer le nom du colonel Beltrame". Par ailleurs le maire insiste sur le devoir de mémoire : "Donner des noms aux rues c'est permettre aux jeunes générations de se rappeler, d'essayer de se renseigner sur pourquoi on a choisit ce nom là. On rend hommage à ceux qui ont compté pour la France. Pour que l'on oublie jamais : aujourd'hui encore des gens tombent sous les bombes ou sous le coup d'un terroriste, pour que les autres puissent continuer à vivre sereinement dans un pays libre", conclu l'élu.

Dans le quartier un mot est sur toutes les lèvres : le colonel était un héros. À l'issue de la cérémonie, une autre habitante confie : "En ce moment c'est la rentrée scolaire de mes enfants et je suis fière qu'ils écrivent sur les formulaires qu'ils habitent rue du Colonel Arnaud Beltrame".